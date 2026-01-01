Nike Diamond Showcase MTL
Baseballschuh
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Zeig dich von deiner wilden Seite und nutze jeden Fehler, den deine Gegner:innen machen, mit dem Nike Diamond Showcase Baseballschuh. Dank einer durchgehenden Platte und einem Mittelfußband ist er stabil und sicher. Er wurde entwickelt, um deine Kraft zu optimieren, wo immer du auf pure Stärke setzen musst, um das Spiel rumzureißen.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Zeig dich von deiner wilden Seite und nutze jeden Fehler, den deine Gegner:innen machen, mit dem Nike Diamond Showcase Baseballschuh. Dank einer durchgehenden Platte und einem Mittelfußband ist er stabil und sicher. Er wurde entwickelt, um deine Kraft zu optimieren, wo immer du auf pure Stärke setzen musst, um das Spiel rumzureißen.
Kraftübertragung
Unser Mittelfußband sorgt für sicheren Halt, damit du die optimale Kraftübertragung nutzen kannst.
Schnelle Forwards
Die durchgehende Platte bietet optimale Torsionsfestigkeit und ein besseres Gefühl für den Boden. Die reduzierte Zehenfederung optimiert den Bodenkontakt.
Bequeme Mittelsohle
Die Mittelsohle besteht aus Cushlon, das rundum Komfort bietet. Wir haben auch die Höhe der Mittelsohle reduziert, um ein besseres Gefühl für den Boden und optimale Stabilität zu gewährleisten.
Weitere Vorteile
- Unsere von Spieler:innen geliebte, leichtgewichtige Drag-On-Technologie stützt bei Toe-Drags.
- Strapazierfähiges Mesh-Obermaterial
- 5/8 erhöhte Schafthöhe
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ9960-900
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