Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Mit dem Nike Court Borough Mid 2 fühlt sich dein Kind wie ein All-Star auf dem Court. Das klassische Mid-Top-Design mit strapazierfähigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look und ein großartiges Tragegefühl. Mit dem Klettverschlussriemen lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen.
Nike Court Borough Mid 2
TRAGEKOMFORT IM ALL-STAR LOOK.
Mit dem Nike Court Borough Mid 2 fühlt sich dein Kind wie ein All-Star auf dem Court. Das klassische Mid-Top-Design mit strapazierfähigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look und ein großartiges Tragegefühl. Mit dem Klettverschlussriemen lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.9 Sterne
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
RhondaK191434807
They run bigger than what is said, but other than being a little too big OK
Nike Court Borough Mid 2
Entdecke den Nike Court Borough Mid 2 Schuh für Babys und Kleinkinder
Dieser klassische Schuh im High-Top-Design besteht aus robustem und leicht zu reinigendem Leder. Zwei Klettverschlussriemen erleichtern das Anziehen und sorgen für eine sichere Passform.
Die Polsterung im Knöchelbereich und an der Lasche bietet einen höheren Tragekomfort für die Kleinen.