Nike Cortez By You
Personalisierbarer Schuh
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Bei diesem Cortez dreht sich alles um Accessoires. Du hast die Wahl zwischen klassisch neutralen Farben und verträumten Pastelltönen auf Wildleder, Nylon und Leder, die von den Farben und Grafiken von LA inspiriert wurden. Ein spezielles Swoosh-Logo aus Leder, Lack oder süßem Bonbonrosa-Metallic rundet den Style ab. Von der Fersenschlaufe bis zum Dubrae, das in Gold und Silber erhältlich ist, kannst du alles personalisieren.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: FV9523-900
Nike Cortez By You
Bei diesem Cortez dreht sich alles um Accessoires. Du hast die Wahl zwischen klassisch neutralen Farben und verträumten Pastelltönen auf Wildleder, Nylon und Leder, die von den Farben und Grafiken von LA inspiriert wurden. Ein spezielles Swoosh-Logo aus Leder, Lack oder süßem Bonbonrosa-Metallic rundet den Style ab. Von der Fersenschlaufe bis zum Dubrae, das in Gold und Silber erhältlich ist, kannst du alles personalisieren.
Was ist deine Basis?
Entscheide dich für vollständiges Wildleder oder Leder oder kombiniere es mit etwas Nylon, um deinen perfekten Look zu kreieren.
Zeit Farbe
Wähle aus einer klassisch-sportlichen Palette oder stelle mit hellen Pastelltönen einen LA-Look zusammen.
Verleih ihm deine persönliche Note
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Sei kreativ mit einer Rose, einem Herzen oder einer individuellen Beschriftung auf der Fersenschlaufe. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Die Schaumstoff-Mittelsohle mit legendärem Keileinsatz wurde vom Original aus dem Jahr 1972 inspiriert und sorgt für Tragekomfort.
- Die Außensohle mit Fischgrätenprofil kombiniert Traktion mit Nike DNA.
- Der gepolsterte, niedrig geschnittene Schuhkragen sieht elegant aus und fühlt sich gut an.
Produktinformationen
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: FV9523-900
Die Cortez Story
Nike Mitbegründer Bill Bowerman entwarf im Jahr 1972 den Nike Cortez, der leichter und bequemer als alle anderen Schuhe sein sollte. Er wurde schnell zum beliebtesten Laufschuh in den USA und entwickelte sich zu einer unverwechselbaren Ikone, die fest in der Popkulturgeschichte verwurzelt ist.
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Nike Cortez By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.