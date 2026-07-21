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Hoch bewertet
Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Herrenschuh - Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color

Nike Air Max 95 By You

Personalisierbarer Herrenschuh

209,99 €
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Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You. Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style. Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
  • Style: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

WORK IN PROGRESS.

Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You. Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style. Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.

Zurück an die Arbeit

Das Kleidungsstück kombiniert Workwear-Style mit dem Style der 2000er Jahre mit strapazierfähigen Materialien wie poliertem, leicht glänzendem Twill und klassischem Leder für ikonische Lagen.

Perfekter, dezenter Style

Du musst genau hinschauen, um die abgestimmten und gefluteten Farbspiele zu sehen, die für diesen Schuh entwickelt wurden. Die optionalen Kontrastnähte ermöglichen es angehenden und professionellen Designern, ihre stilistischen Sensibilitäten zum Ausdruck zu bringen.

Unverwechselbarer Stolz

Füge eine personalisierte Nachricht mit bis zu drei Zeichen auf jeder Ferse hinzu oder behalte das originale "Air"-Logo.

Weitere Vorteile

  • Der AM95 wurde von den Teilen des menschlichen Körpers und einer ausgeklügelten Integration von Form und Funktion inspiriert.
  • Die sichtbare Nike Air Dämpfung wurde ursprünglich für Performance-Läufe entwickelt und sorgt für ganztägigen Tragekomfort.
  • Das originale Schnürsystem ist eine innovative Version der traditionellen Schnürsenkel. Es erleichtert das An- und Ausziehen und ermöglicht gleichzeitig eine individuelle Passform.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle mit Flexkerben sorgt für ein bequemes Tragegefühl und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
  • Style: DM1182-991

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (16)

4.9 Sterne

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Weitere Infos

    Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.

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