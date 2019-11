Als Dulce Orihuela ein Teenager war, ermutigten ihre Eltern sie, sich einen Freizeitsport zu suchen. Von Schwimmen bis Zumba probierte sie alles aus, aber nichts begeisterte sie so richtig – bis sie ein Paar Boxhandschuhe ihres Vaters anzog.

Jetzt, als Profi-Boxerin, findet ihr größter Kampf außerhalb des Rings statt, in der Nachbarschaft von Tacubaya in Mexiko-Stadt. Als Coach bei TRASO, einem Gym, das wöchentliche Boxstunden in Verbindung mit Gruppentherapie- und Aufklärungsworkshops anbietet, arbeitet sie an der Bekämpfung von Gewalt in der Gemeinde, von Ressourcenmangel und Ausgrenzung.