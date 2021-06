Was uns bewegt: Straßentennis in Barbados

Die Geschichte des Sports

Straßentennis nahm in den 1930er Jahren seinen Anfang, als Reaktion auf die sozioökonomischen Einschränkungen, die viele Einheimische davon abhielten, Rasentennis zu spielen. Als die Insel 1966 ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte, blieben viele englische Traditionssportarten wie Rasentennis und Cricket erhalten.



Die postkoloniale Gesellschaft war sowohl ethnisch als auch sozial gespalten. "Straßentennis wurde als Sport der armen Leute bezeichnet", so Dale Clarke, Leiter der Professional Road Tennis Association. "Er ist jedoch ein ursprünglich aus Barbados stammender Sport. Die Barbadier sollten stolz darauf sein."



Jahrelang wurde Straßentennis hauptsächlich in den ärmeren Vierteln gespielt, inzwischen ist er jedoch auf der ganzen Insel verbreitet. "Es ist erfreulich, dass man in fast jeder Community jemanden sieht, der Straßentennis spielt", so Dale. "Es ist schon erstaunlich, wie sehr der Sport gewachsen ist. Überall sieht man aufgezeichnete Spielfelder. Der Straßentennis sorgt dafür, dass die Menschen in Bewegung bleiben."