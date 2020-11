So beeinflusst dein Training dein Immunsystem

So funktioniert dein Immunsystem

Ein kurzer Ausflug in die Biologie: Dein Immunsystem ist ein komplexes System aus Zellen und Proteinen, die die erste und beste Verteidigungsline gegen schädliche Viren und Bakterien bilden. Um dieses System zu unterstützen, solltest du immer auf dein Wohlbefinden achten – in diesem Fall auf körperliche Aktivität – da dies einen direkten Einfluss auf deine Abwehr hat.



"Körperliche Aktivität – egal, ob Ausdauer- oder Krafttraining – verbessert die Zirkulation wichtiger Immunzellen, was das Infektionsrisiko verringert", erklärt Dr. David C. Nieman, Mitarbeiter des American College of Sports Medicine und Professor für Biologie am North Carolina Research Campus der Appalachian State University, der vor kurzem einen Artikel zu diesem Thema in "Exercise Immunology Review" veröffentlichte.



Körperliche Aktivität – insbesondere 30 Minuten moderate bis intensive Bewegung – ruft wichtige Immunzellen (Neutrophile, Monozyten, natürliche Killerzellen, Killer-T-Zellen) auf den Plan. Diese werden von den peripheren "Produktionsstätten" (Milz, Lymphknoten, Knochenmark) in das Blut und die Lymphgefäße transportiert, wo sie mit einer höheren Geschwindigkeit als normal im Körper zirkulieren und deshalb besser gegen Viren und Bakterien vorgehen können. "Außerdem stimuliert Bewegung die Funktion von Makrophagen [weitere wichtige Immunzellen], wodurch die Virusabwehr ein weiteres Mal verbessert wird", so Nieman.



Je mehr dieser Immunzellen in deinem Körper unterwegs sind, desto besser kann dein Körper auf ein Virus reagieren und einen Angriffsplan vorbereiten, so Neiman. Wenn du deinen täglichen Spaziergang oder dein tägliches Workout ausfallen lässt, um im Bett zu bleiben, oder Tag für Tag nur am Schreibtisch sitzt, sind natürlich weniger dieser Zellen aktiv. Die großen Geschütze werden gar nicht erst aufgefahren, was dazu führen kann, dass dein Immunsystem nicht ausreichend geschützt ist.



Es geht nicht nur darum, ob du dich bewegst, sondern auch darum, wie du dich bewegst. Wir haben ja gesagt, dass Bewegung den Körper belastet, doch es gibt sozusagen einen Sweetspot für körperliche Aktivität: Beweg dich so, dass dein Immunsystem zwar stimuliert, aber nicht (wegen zu starker Entzündung) überfordert wird. Hier erfährst du, wie dir das am besten gelingt.