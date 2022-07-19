Coaches erklären, wie beim Tennis gezählt wird

Laut Costa ist es wichtig, dass die Aufschlägerin oder der Aufschläger vor dem Aufschlag den Punktestand ausruft. Die Spielerin oder der Spieler muss also das Punktesystem genau kennen.

"Im Tennis gewinnt man ein Spiel, wenn man vier Punkte erzielt", sagt Musa. Hier siehst du das Punktesystem:

0 Punkte = Love

= Love 1 Punkt = 15

= 15 2 Punkte = 30

= 30 3 Punkte = 40

= 40 4 Punkte = Du hast das Spiel gewonnen

"Wenn es unentschieden steht, wird das Wort beide verwendet", erklärt Musa. Hier ein Beispiel:

Wenn es 1:1 steht, ist der Punktestand 15 beide

steht, ist der Punktestand Wenn es 2:2 steht, ist der Punktestand 30 beide

"Wenn es jedoch zu einem 3:3 kommt, wird es [im Tennissport] kompliziert. Dann verwenden wir das Wort Einstand", fügt er hinzu. "Sag nicht 40 beide, sonst wissen alle, dass du ein Tennisneuling bist!"

Beim Einstand kann es laut Musa für Tennisneulinge sogar noch komplizierter werden. "Du musst das Spiel mit einem Abstand von zwei Punkten gewinnen", merkt er an. "Gewinnt die Aufschlägerin oder der Aufschläger den Punkt nach dem Einstand, hat sie oder er den Vorteil. Das heißt sie oder er hat den Punkt [zum Spielgewinn]." (Info: Vorteil heißt im Englischen Ad-in.)

Gewinnt die Gegnerin oder der Gegner den Punkt, ist wieder Einstand, so Musa. Gewinnt die Rückschlägerin oder der Rückschläger den Punkt, muss sie oder er vor dem nächsten Aufschlag Breakball rufen. (Im Englischen heißt Breakball Ad-out.)

"Die Rückschlägerin oder der Rückschläger muss diesen Punkt erzielen, um das Spiel zu gewinnen. Andernfalls ist wieder Einstand. Und es geht so weiter, bis eine Spielerin oder ein Spieler den Punkt gewinnt und das Spiel für sich entscheidet", sagt Musa.