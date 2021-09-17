Mr. YouTube präsentiert seine Feel-Good-Dance-Moves

Es ist Zeit für den nächsten Kurs. Sein Gesicht strahlt wieder, die ernste Stimmung ist verflogen. "BOOM! Hier kommt eine Story, eine verrückte Story …" Genau darum geht es. Aber nichts lässt sich wiederholen, leider.

Du möchtest mehr über das Tanzen erfahren? Dann füge es in deinem Nike Profil zu deinen Interessen hinzu.