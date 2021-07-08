Trained Podcast: Training auf den Punkt gebracht mit Ben Bruno
Coaching
Die Trainer der Stars stehen oft für Exklusivität und auffällige Trainingsmethoden. Ben Bruno geht es jedoch ganz anders an. Hier erfährst du mehr.
"Trained" ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Das Leben ist schon kompliziert genug, da sollte es Fitness nicht auch noch sein. Nike Celebrity-Trainer Ben Bruno bringt die Dinge auf den Punkt und hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Trainingsparolen wie "Mehr ist mehr" und "Keine freien Tage" aufzuräumen. Mit diesem Ansatz hat er bereits Chelsea Handler und Justin Timberlake geholfen, bessere Ergebnisse im Kraftraum zu erzielen. In dieser Folge des Trained Podcast spricht der Columbia-Absolvent und selbst ernannte "Meathead" mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, wie seine Rückenprobleme seine Karriere als Trainer in Gang gesetzt haben, was er aus der Arbeit mit Hollywoodgrößen gelernt hat und warum manche von uns eventuell keine Burpees mehr machen sollten (wir haben "manche" gesagt). Außerdem stellt er seine supereinfache Trainingsmethode vor, bei der nur wenige Übungen wiederholt werden, seine "Kiss"-Formel zur Anwendung kommt und er auf seine Interpretation der 80/20-Regel zurückgreift. Wir alle haben das Zeug dazu, so stark zu werden wie Bruno.
"Wenn du Aggressionen hast oder dich wegen Angst ständig angespannt fühlst, dann gibt es nichts Besseres, als dich im Fitnessstudio so richtig auszupowern. Du wirst sehen, danach fühlst du dich besser."
Ben Bruno
Nike Trainer
Hast du eine Frage zu Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Flaherty eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.