Stärker werden mit exzentrischen Bewegungen

Das gilt nicht nur für Squats. Du kannst aus fast allen Bewegungen exzentrische Bewegungen machen. Versuch es mal mit Push-ups: Konzentrier dich einfach darauf, dich ganz langsam abzusenken, und drück dich dann wieder in deinem normalen Tempo hoch. Wenn du exzentrische Bewegungen in deine Push-ups integrierst, wirst du spüren, wie deine Bauch- und Stabilisierungsmuskeln viel mehr arbeiten müssen. Das hilft oft, gegen mögliche Überbelastungen oder Schwächen anzutrainieren. Dies ist eine meiner Lieblingsübungen für meine Kunden, weil es ihnen tatsächlich hilft, mehr Push-ups zu schaffen und gleichzeitig ihre Muskeln zu kräftigen. Normalerweise versuchen sie nämlich, zehn Push-ups so schnell wie möglich hintereinander zu machen. Wenn man aber exzentrische Bewegungen in die Übung integriert, wird man diese zehn Wiederholungen viel mehr spüren und auch sehen, wie man schneller an Kraft gewinnt.



Achte also in meinen Workouts auf exzentrische Bewegungen oder integrier sie in dein eigenes Workout, zum Beispiel bei Push-ups oder Squats: Führ diese Übungen exzentrisch aus, indem du die Absenkphase jeweils drei oder vier Sekunden langsamer ausführst. Du wirst sehen, wie diese exzentrische Bewegung dieselben Muskeln auf eine völlig andere Art und Weise trainiert.