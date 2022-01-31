So beginnst du eine Wellness-Routine oder setzt sie fort

Wenn wir etwas verändern wollen, hören wir oft eine innere Stimme, die uns vorschreibt, wie wir uns dabei fühlen sollen. Ganz oft hat diese Stimme einen von zwei Tonfällen: Die erste ist "der Drill-Sergeant", den man aus Kriegsfilmen kennt: ein harter, stämmiger alter Kerl, der die jungen Soldaten anbrüllt, so Wignall. Der zweite ist "der moralisch Anklagende", ergänzt Dr. Sasha Heinz, Entwicklungspsychologin und Mentaltrainerin, die sich auf Zielsetzung und Verhaltensänderung spezialisiert hat. Das ist die Stimme, die dir sagt, dass du fit werden oder gesünder essen musst, weil dein Verhalten sonst nicht hinnehmbar und nicht vorbildlich ist.



Beide sind destruktiv. "Wenn du wirklich hart zu dir selbst bist, erzeugst du damit ein Übermaß an negativen Emotionen, die dich nur noch weiter von deinem Ziel abbringen", erklärt Wignall. "Hör auf damit und lass dich stattdessen überraschen, wie viel Energie du haben kannst, um dein Ziel wirklich zu erreichen."



Um herauszufinden, wie du mit dir selbst redest, sag dir dein Ziel laut vor. Achte nun auf deine innere Stimme, die sofort darauf reagiert. Sagt sie dir "Ja, du schaffst das"? Oder kommandiert sie dich brüllend wie der Drill-Sergeant herum oder macht dir wie der moralisch Anklagende ein schlechtes Gewissen?



Wenn die letzten beiden Optionen zutreffen, solltest du deine Selbstgespräche so umgestalten, dass sie freundlich, ermutigend oder neutral klingen. Und das ist gar nicht so schwer wie du vielleicht denkst – ersetze Worte wie "müssen und "sollen" durch positivere Verben wie "können", "möchten" und "wollen". Achte dann darauf, was als nächstes passiert, so Wignall. "Es wird dir daraufhin mit Sicherheit gut, wenn nicht sogar besser gehen, und dein Gehirn wird registrieren, dass es keinen Nutzen hat, sich selbst runterzumachen", erklärt er.