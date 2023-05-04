Das A bis Z der Leichtathletik: ein Leitfaden für Anfänger:innen zu allen Disziplinen dieser Sportart

Beim Hochsprung nehmen die Athlet:innen Anlauf und springen mit einem Fuß ab, um eine 4 Meter breite, dünne, horizontale Latte zu überspringen. Wenn sie die Latte zu stark berühren, fällt sie von den Ständern und der Sprung zählt nicht.

Seit Ende der 1960er-Jahre springen die Athlet:innen rückwärts über die Latte, der Rücken ist also dem Boden und die Brust dem Himmel zugewandt. Nach dem Rückwärtssprung landen die Athlet:innen auf einem großen Kissen, der sogenannten Sprungmatte.

Beim Weitsprung sprinten die Athlet:innen über eine 40 Meter lange Gerade auf einen Absprungbalken zu. Wenn der Fuß der Springerin bzw. des Springers den Absprungbalken berührt, springt sie bzw. er so weit wie möglich in eine Sandgrube. Die Anzahl der Sprungversuche pro Springer:in kann von Wettbewerb zu Wettbewerb variieren, aber im Allgemeinen gewinnt der weiteste Sprung.

Damit ein Sprung gültig ist, dürfen die Zehen der Springerin bzw. des Springers das Ende des Absprungbalkens vor dem Abspringen nicht überschreiten. Wenn die Zehen diese Linie überschreiten, ist es ein Fehlversuch und der Sprung ist ungültig.

Beim Dreisprung sprinten die Athlet:innen bis zu einem Absprungbalken, bevor sie drei aufeinanderfolgende horizontale Sprünge ausführen. Diese werden als Hop, Step und Jump bezeichnet. Der Hop ist ein einfüßiger Sprung, bei dem die Athlet:innen auf demselben Fuß landen, mit dem sie abgesprungen sind, d. h. wenn sie mit dem rechten Fuß abspringen, landen sie auf dem rechten Fuß.

Beim nächsten Sprung oder Schritt wird wiederum mit einem Fuß abgesprungen, aber die Landung erfolgt dann auf dem anderen Fuß. Springen die Athlet:innen beispielsweise mit dem rechten Fuß ab, müssen sie nach dem Step auf dem linken Fuß landen. Anschließend kommt der Jump, bei dem die Athlet:innen mit dem Fuß abspringen, auf dem sie nach dem Step gelandet sind, und so weit wie möglich in eine Sandgrube springen.

Die korrekte Ausführung dieser Schrittreihenfolge erfordert ein hohes Maß an Koordinationsfähigkeit, sagt Dolan. Beim Versuch die Füße zu wechseln und dabei alle drei Bewegungen gleichmäßig auszuführen, kann es schwierig sein, nicht den Schwung zu verlieren.

Aber genau das ist der Schlüssel zum Erfolg: Nur die Athlet:innen, die es schaffen, die weiteste Strecke ab Beginn des Hops bis zum Ende des Jumps zurückzulegen, gewinnen. Wie beim Weitsprung kann die Anzahl der Sprungversuche je nach Wettbewerb variieren.

Und obwohl der Fokus auf dem Springen liegt, müssen die Athlet:innen in allen drei Disziplinen auch starke Läufer:innen sein, erklärt McKenzie. Da sie bis zum Absprung sprinten müssen, verbringen sie sowohl im Training als auch im Wettkampf mehr Zeit mit Laufen als mit Springen.