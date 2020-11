Knöchelgewichte sind zurück

Fakten zum neuen Trend

Fußgewichte bestehen meistens aus Gusseisengranulat und in der Regel gibt es sie ab 500 Gramm bis zu 5 Kilogramm. Als Manschette aus Silikon oder Neopren werden sie oberhalb der Fußgelenke befestigt. In einigen Fällen dienen sie sogar als zusätzlicher, wenn auch etwas klobiger Beinschmuck. (Ein Unternehmen, das vor kurzem durch den Verkauf von Fußgewichten als Accessoire viral ging, verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg der Suchanfragen um 1.400 Prozent.)



Was ist der Grund für dieses plötzliche Comeback? "Momentan können wir nur begrenzt im Gym trainieren, und zu Hause sind die passenden Gewichte nicht immer vorhanden. Daher werden die Menschen kreativ, wenn es um Equipment zur Belastungssteigerung beim Training geht", weiß Rachel Straub, zertifizierte Spezialistin für Kraft und Ausdauer sowie Sportphysiologin am Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory der University of Southern California.



Diese Kreativität hat gute Aussichten auf Erfolge. Im "Journal of Taibah University Medical Sciences" wurde eine Studie veröffentlicht, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg drei Mal pro Woche 20 Minuten lang bei alltäglichen Aktivitäten wie Gehen oder beim Erledigen des Haushalts jeweils 500-Gramm-Gewichte an Hand- und Fußgelenken trugen, also insgesamt 2 Kilo. Das Ergebnis: Ihr Taillenumfang und Körperfettanteil nahmen leicht ab, ihre Muskelmasse hingegen nahm um 0,75 Prozent zu. Das ist nicht viel, aber dennoch bemerkenswert, da die Probandinnen und Probanden in dieser Zeit keinen zusätzlichen Sport machten.