So können Kniebandagen deine Squats verbessern

Von all den Gelenken in deinem Körper sind deine Knie sehr wahrscheinlich einer Menge Belastung ausgesetzt. Wenn du schon einmal besonders fiese Knieschmerzen hattest, dann hast du womöglich das Gefühl, Training vermeiden zu müssen. Aber Training mit dem eigenen Gewicht wie beispielsweise Laufen kann in der Tat den Zustand und die Kraft deiner Gelenkknorpel verbessern. Widerstandstraining wie beispielsweise Squats und Lunges können die Muskeln im Bereich deiner Kniegelenke stärken und so Schmerzen und Verletzungen vorbeugen.

Wenn du gerade erst mit deiner Workout-Routine anfängst, können Squats Schmerzen und Steifheit in deinen Knien verschlimmern. Wenn du deine Wiederholungen langsam erhöhst, kann das hilfreich sein. Aber du brauchst möglicherweise zusätzlichen Halt und Schmerzlinderung, um deine Knie kontinuierlich zu kräftigen. Ein Paar Kniebandagen kann dir dabei helfen, Squats korrekt auszuführen, und Schmerzen und Schwellungen lindern. Das musst du über Kniebandagen wissen, egal ob du Gewichtheber:in bist, auf Powerlifting stehst oder einfach beim Laufen oder Workout etwas mehr Halt für deine Knie willst.