A’ja Wilson sendet mit dem Nike A’One aus ihrer ersten Signature-Kollektion für Schuhe und Bekleidung ein Signal an ihre Konkurrentinnen.
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"Mein Signature-Schuh ist alles, was ich brauche. Er wurde für mein Spiel und meinen Style entwickelt und soll die nächste Generation dazu motivieren, Großes zu erreichen."
A'ja Wilson hat zwei WNBA-Ringe, zwei olympische Goldmedaillen, einen NCAA-Titel und drei WNBA MVP-Auszeichnungen gewonnen.
Und das alles, bevor sie ihre neueste Wunderwaffe enthüllte: den A'One.
Die Silhouette von Wilsons erstem Nike Signature-Schuh soll ihre Performance auf ein neues Level heben und die gegnerische Verteidigung aushebeln. "Wenn du glaubst, dass du mich schon in Bestform gesehen hast, wirst du dich wundern", sagt Wilson. (Und ja, sie ist bereits eine der Größten in der Geschichte des Basketballs.)
Die Entwicklung des Nike A'One Signature-Basketballschuhs ist nach zwei Jahren abgeschlossen und er ist (fast) bereit, alle Spieler:innen zu unterstützen, egal ob sie in der NBA oder der WNBA spielen oder Neulinge im Basketball sind. "Von Anfang an haben wir den Schuh so konzipiert, dass er sowohl mein Spiel betont als auch jungen Basketballer:innen ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie ihre Grenzen überwinden können", sagt Wilson.
"Mit A'ja hat die nächste Generation eine neue Inspirationsquelle erhalten", erklärt Ben Nethongkome, Lead Designer des A'One. "Wir haben den Nike A'One so gestaltet, dass Mädchen mit diesem Schuh die Kraft von A'ja spüren können und wissen, dass sie eines Tages so sein können wie sie."
Diese Silhouette bietet die ultimative Mischung aus Tragekomfort und Vielseitigkeit und wurde entwickelt, um Basketballspieler:innen alles zu geben, was sie brauchen – Dämpfung, Traktion, Passform und Halt. Der Cushlon ST2-Schaumstoff sorgt zusammen mit einer festeren Basis für explosive Reaktionsfreudigkeit und weiche Dämpfung bei Landungen. Damit bist du für jedes Spiel bereit. Das überarbeitete Traktionsmuster ermöglicht präzise Richtungswechsel, Drehungen und seitliche Bewegungen. Die stützende Innensohle und das atmungsaktive Mesh-Obermaterial ermöglichen unaufhaltsame, dynamische Bewegungen.
"Der A'One ist für lange Laufwege, Kontrolle bei Sprüngen und Dominanz auf dem Court bei jedem Spielzug gemacht", sagt Wilson. "Von Anfang an haben wir den Schuh so konzipiert, dass er mich bei meinem Spiel unterstützt und jungen Spieler:innen ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie sich weiterentwickeln können. Der A'One erfüllt diese Aufgabe mit Bravour und liefert genau das, was ich brauche, um meine Leistung zu steigern und die nächste Generation zu inspirieren, bei jedem Spiel alles zu geben."
Wilsons unverkennbarer Style beginnt mit der Pink A'ura-Farbgebung mit auffälligen Designs in ihrer Lieblingsfarbe Pink, die ihr Selbstbewusstsein, ihre Loyalität und Leidenschaft widerspiegeln. (Wilson ist eine Löwin, weshalb der Schuh ihre Energie voll zur Geltung bringt.)
Der A'One umfasst auch ganz persönliche Details, wie zum Beispiel Finishes, die an die Perlenkette erinnern, die Wilsons Großmutter ihr als Kind geschenkt hat und die für sie ein Symbol der Stärke darstellt. Die keltischen Symbole für "Mama" und "Papa" sind eine Hommage an Wilsons Eltern, die ihren Erfolg erst ermöglicht haben.
Wilson möchte andere auch mit einigen Zitaten inspirieren, die eine besondere Bedeutung für sie haben. Auf der Außensohle ist ein Lieblingsspruch ihrer verstorbenen Großmutter zu sehen: "Tatsächlich kommt das Beste erst noch." Ein Zitat auf der Ferse nach einem Spiel zeugt von ihrer typischen Hartnäckigkeit: "Für Schwäche haben wir keine Zeit."
Der "Star" ihrer neuen Silhouette ist Wilsons Signature-Logo, das sie 2024 enthüllte. Inspiriert von ihrer Unterschrift (Wilson zeichnet immer einen Stern in das "A" ihres Vornamens) ist das Logo auch eine abstrakte Anspielung auf ihre Rolle als Star, eine "A1"-Basketballerin, die Mädchen dazu inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen. (Der Nike A'One wird in Kindergrößen ab 1 Jahr erhältlich sein.)
"Wenn Spieler:innen meinen Schuh oder eines der Stücke aus meiner Kollektion tragen, möchte ich, dass sie die Kraft hinter dem Logo spüren: die Kraft, große Träume zu haben und dann hart dafür zu arbeiten – mit Style und Selbstbewusstsein", sagt Wilson.
Dieser selbstbewusste und dennoch stylische Vibe überträgt sich auf Wilsons Signature-Bekleidungskollektion mit acht Teilen für Damen, Herren und Kinder, die miteinander oder mit anderen Favoriten kombiniert werden können. Während Fans bereits jetzt eine Replika von Wilsons Trikot ergattern können, kombiniert die neue Kollektion High Fashion mit klassischem Sportstyle und spiegelt damit Wilsons mutige Modeentscheidungen wider, die sowohl auf dem als auch abseits des Platzes immer wieder für Gesprächsstoff sorgen.
Ein Gesprächsthema für alle Fans sind sicherlich die A'Symmetric Leggings – einbeinige Kompressionsleggings, die Wilson durch ihren DIY-Ansatz bekannt machte. In ihrem Rookie-Jahr 2018 schnitt Wilson ein Bein ihrer Leggings ab, um ihr verletztes Bein warmhalten und locker bewegen zu können. Damit löste sie einen großen Modetrend aus, der unzählige andere Spieler:innen dazu inspirierte, diesen Look nachzuahmen. Verkürzte und lange T-Shirts runden die Palette an markanten Styles für Damen ab.
Die Nike A'One Calm Slides sind für Erwachsene und Kinder erhältlich und wurden von einem anderen Klassiker in Wilsons Garderobe inspiriert: den Nike Calm Slide. Wilson schlüpft morgens in diese Slides mit weichem und dennoch stützendem Schaumstoff, wenn sie aus dem Bett steigt (aber sie eignen sich auch perfekt für nach dem Workout und unterwegs).
Weitere Styles für Kinder umfassen die A'Symmetric Basketball-Tights, einen Hoodie, Mesh-Shorts und ein T-Shirt.
"Meine erste A'One-Kollektion spiegelt sowohl meine Vision von der Zukunft des Spiels als auch die Inspirationen wider, die mich jeden Tag aufs Neue beflügeln, was meine Performance und meinen Style angeht", sagt Wilson.
Die neue Silhouette und Kollektion des Basketballstars bauen auf ihren Bemühungen auf, die nächste Generation von Athlet:innen bei ihrer Arbeit auf und abseits des Courts zu ermutigen. Wilson wurde im Frühjahr 2024 in die Liste der Signature-Athlet:innen von Nike aufgenommen und reiht sich damit in ein wachsendes Team von Frauen ein, die sich mit Nike zusammengetan haben, um Signature-Kollektionen mit tieferer Bedeutung zu entwickeln. Als langjährige Nike Athletin ist Wilson seit 2022 auch Teil des Athlete Think Tank von Nike, wo sie mitgestaltet, wie die Marke innovative Produkte, sinnvolle Erfahrungen und unterstützende Gemeinschaften für Frauen und Mädchen schafft.
Der Nike A'One Sneaker, die Bekleidungskollektion und die Calm Slides sind ab Mai 2025 bei SNKRS, auf Nike.com und in ausgewählten Stores erhältlich.