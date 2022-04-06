So funktioniert das richtige Zusammenlegen von Hoodies

Sweatshirts, Pullis und andere Oberteile mit Kapuze sind eine praktische Möglichkeit, sich warm zu halten und dazu noch den eigenen Style zu zeigen. Aber seien wir mal ehrlich – Hoodies können viel Platz im Kleiderschrank einnehmen, vor allem, wenn sie nicht richtig zusammengelegt sind.

Wenn du weißt, wie du einen Hoodie richtig faltest, schaffst du nicht nur Platz im Schrank oder in der Schublade, sondern kannst auch unschöne Knitterfalten verhindern. Ob du es glaubst oder nicht, aber zur richtigen Pflegeroutine für einen Hoodie ist es einfach wichtig, dass du ihn ordentlich aufbewahrst, obwohl natürlich die Waschweise Vorrang hat.

Wusstest du zum Beispiel, dass eine der besten Methoden, die weiche und plüschige Beschaffenheit deines Lieblingspullis zu erhalten, darin besteht, ihn auf links zu drehen, bevor du ihn in die Waschmaschine steckst? Wenn du einfache Schritte wie diesen befolgst, kannst du nicht nur die Lebensdauer deines Hoodies verlängern, sondern auch dafür sorgen, dass er sich länger wie neu anfühlt und auch so aussieht.

Hier ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Falten eines Hoodies, damit du mehr Platz für deine anderen Lieblingsstücke schaffen kannst.

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