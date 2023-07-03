Fußballausrüstung für Mädchen – Nike

Sport-BHs wurden speziell für Sport und Bewegung entwickelt. Ein gut sitzender Sport-BH gibt ein angenehmes, sicheres Gefühl, egal ob auf dem Fußballplatz, dem Tennis-Court, im Gym oder bei anderen Aktivitäten und Sportarten. So findest du den perfekten Sport-BH für dich:

Den richtigen Typ finden: Bei Sport-BHs gibt es hauptsächlich zwei Kategorien – solche mit leichtem Halt und solche mit mittlerem Halt. Sport-BHs mit leichtem Halt bestehen meist aus dünnerem, elastischem Material und haben schmale Träger. Sie eignen sich vor allem für leichtere Aktivitäten wie Walking, Yoga, Dehnübungen oder Ballett. Sport-BHs mit mittlerem Halt sind etwas dicker und haben breite Träger. Sie sitzen etwas enger und stützen die Brust bei Aktivitäten mit viel Bewegung, zum Beispiel beim Laufen und Springen.

Messen: Zieh einen vorhandenen BH oder einfach ein T-Shirt an und miss den breitesten Teil des Brustkorbs mit einem Maßband. Notiere dir den Wert. Er entspricht dem Unterbrustumfang, den du brauchst, um die Größe des BHs zu finden, den du anprobieren möchtest. Vergleiche den Wert mit der Nike Größentabelle, welche du online findest. 73 bis 79 Zentimeter zum Beispiel entsprechen der Größe Medium.

Anprobieren: Such dir einige Styles aus und probier sie an, um zu sehen, wie sie sich anfühlen. Träger und Unterbrustband sollten dir ein sicheres Gefühl geben, ohne dich einzuengen. Der Sport-BH sollte unter den Armen nicht abstehen oder Falten werfen. Streck dich, lauf ein wenig und spring auf und ab, um zu sehen, ob der Sport-BH bei Bewegung ausreichend Halt gibt. Und dann hol dir dein Lieblingsmodell und leg los!