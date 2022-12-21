Die beste Nike Fahrradausrüstung für kaltes Wetter
Einkaufs-Guide
Mit isolierender, atmungsaktiver Fahrradkleidung und entsprechendem Zubehör von Nike bist zu optimal für deine nächste Fahrt im Winter ausgestattet.
Wenn du bei kaltem Wetter draußen Rad fährst, solltest du ein paar Dinge beachten, damit möglichst nichts passiert — das betrifft besonders deine Kleidung.
Wenn du bei kaltem Wetter Rad fahren möchtest, ist es wichtig, dass du isolierendes und atmungsaktives Material trägst, um deinen Körper bei schwierigen Wetterverhältnissen zu schützen. Von Leggings bis zu wasserdichten Jacken bietet Nike Sportkleidung für Radfahrer:innen an, damit sie unabhängig vom Wetter ihre Kilometer fahren können.
Dieser Überblick enthält die beste Nike Fahrradausrüstung für kaltes Wetter
(Verwandter Artikel: Alles, was du über die besten Nike Cycling-Schuhe wissen solltest)
Die beste Nike Ausrüstung zum Radfahren bei kaltem Wetter
1. Nike Therma-FIT Leggings
Wenn du dich beim Radfahren anstrengst, erhitzt sich dein Körper natürlich. Durch das Nike Therma-FIT-Material bleibt diese Wärme am Körper. Diese Leggings sind daher genau das Richtige, um auch bei Fahrten in der Kälte nicht frieren zu müssen. Es gibt Nike Therma-FIT Leggings mit hohem und mittelhohem Schnitt und in verschiedenen Designs, wie z. B. mit Mesh-Seiteneinsätzen, über die Schweiß abgeleitet wird.
2. Funktionsunterwäsche-Oberteile
Gerade zum Fahren bei kaltem Wetter ist eng sitzende, wärmespeichernde Funktionsunterwäsche zu empfehlen. Der Vorteil der Nike Funktionsunterwäsche-Oberteile ist, dass sie eng sitzen und schweißableitend sind. Sie können bequem unter anderer Kleidung oder separat getragen werden. Nike Dri-FIT-Funktionsunterwäsche gibt es in verschiedenen Formen, zum Beispiel Langarmshirts, Crop Tops und mehr.
3. Windbreaker für kaltes Wetter
Wind ist für viele Radfahrer:innen eine Herausforderung, auch an warmen Tagen. Aber bei niedrigen Temperaturen kann starker Wind regelrecht schmerzhaft für Radfahrer:innen sein, die nicht richtig angezogen sind. Die Lösung ist eine hochwertige Windbreaker-Jacke
Windrunner-Jacken haben beispielsweise ein leichtes, wasserabweisendes Obermaterial, das Wind und Regen abhält. Viele Windbreaker-Jacken können auch leicht zusammengefaltet und verstaut werden.
4. Regenjacken
Lass dich nicht durch Regen vom Radfahren abhalten. Viele Nike Regenjacken sind aus wasserbeständigem und wasserabweisendem Material und haben weitere schützende Merkmale (wie komplett abdeckende Kapuzen und Reißverschlusstaschen), damit du und deine wichtigsten Sachen beim Fahren trocken bleiben.
5. Hoodies und Sweatshirts
Zum Radfahren bei milden Wintertemperaturen sind Sport-Hoodies oder -Sweatshirts optimal. Sweatshirts mit Halb- oder Viertelreißverschluss sind leicht an- und auszuziehen, wenn sich der Körper erhitzt, und andere Merkmale wie Mesh-Einsätze und Nike Dri-FIT-Material verhindern, dass sich Schweiß ansammelt.
1. Fingerhandschuhe und Fäustlinge
Beim Radfahren in kaltem Wetter sind deine Finger kaltem Wind ausgesetzt. Du solltest sie mit hochwertigen Nike Fingerhandschuhen oder Fäustlingen vor der Kälte schützen Zu empfehlen sind Handschuhe aus schweißableitendem Material mit griffiger Oberfläche, damit deine Hände nicht vom Lenker abrutschen.
7. Armlinge und Armbänder
Armlinge und Armbänder bieten zusätzlichen Schutz und eine bessere Isolation. Nike Armlinge und Armbänder sorgen durch ihren engen Sitz und das Nylon- und Elastanmaterial für guten Halt.
Text: Julia Sullivan