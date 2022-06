Triff die Mädchen des Eyekonz-Lacrosse-Teams in Philadelphia

Diese Übung soll das Selbstvertrauen der Mädchen stärken. Sie gehört bei Eyekonz Sports, der von Coach Jaz gegründeten Lacrosse- und Feldhockeyliga für Mädchen, zum Standardprogramm. Coach Jaz möchte mit Eyekonz Sports mehr Women of Color in diesen bisher von Weißen dominierten Sport bringen.



An diesem Abend lässt ein kalter Hauch erahnen, dass der Herbst vor der Tür steht. Unter normalen Umständen würde jetzt auch das neue Schuljahr beginnen. Aber in Zeiten von Corona haben viele nur beim Training die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen. Mädchen im Alter zwischen 5 und 18 Jahren laufen ihre Runden, die Älteren an der Spitze, die Jüngsten bilden die Nachhut. Irgendwann fordert ihre Trainerin sie auf, sich nach ihrem Alter in Gruppen aufzuteilen. Als das Geschnatter unter den Freundinnen nicht aufhören will, unterbricht Coach Jaz das Gemurmel mit der Frage: "Was bedeutet Zuhören?" Darauf erhält sie die einstimmige Antwort: "Leben oder Tod."