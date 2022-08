So wählt man Einlagen zur Unterstützung des Fußgewölbes aus – erklärt von Podolog:innen

Ein Paar Schuhe, das dir Halt bietet, gut passt und in gutem Zustand ist, kann so einiges bewirken und deinen Füßen langfristig gepolsterten Tragekomfort bieten. Aber wenn dir immer noch nach mehr Halt ist, könnten Arch Support-Einlagen möglicherweise das Richtige für dich sein.



"Eine Arch Support-Innensohle dient dazu, deinen Füßen den richtigen Halt und die richtige Dämpfung zu bieten. So sollen Beschwerden an Füßen und Knöcheln durch übermäßige Belastung minimiert werden", erklärt Mark J. Mendeszoon, D.P.M., F.A.C.F.A.S.



Viele Arch Support-Einlagen sind frei verkäuflich in Apotheken oder Laufgeschäften erhältlich. Du kannst aber die Einlagen auch gemeinsam mit einer Podologin oder einem Podologen individuell an deine Füße anpassen.



"Diese Einlagen werden gemäß den individuellen Anforderungen und Fußanatomien jeder Patientin und jedes Patienten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Arten, Dicken, Längen etc. hergestellt", erklärt Alex Kor, D.P.M., M.S.

Im Folgenden erfährst du alles, was du laut Mendeszoon und Kor über Arch Support-Einlagen wissen musst.

Wenn du über Einlagen nachdenkst, um Fußschmerzen oder -verletzungen zu lindern, dann sprich dich vorher unbedingt mit deiner Ärztin oder deinem Arzt ab, was am besten für dich geeignet ist.