Verbessere deine Laufleistung mit Crosstraining

Wähle eine deiner Lieblingsaktivitäten und führe sie auf einem Anstrengungslevel von etwa 3 auf einer Skala von 1 bis 10 aus. Das ist aktive Erholung. Eine lockere Tour mit dem Fahrrad, eine kleine Wanderung oder ein Spaziergang, eine moderate Yoga- oder Pilates-Session – solange deine Muskeln nicht anfangen zu zittern, du in Schweiß ausbrichst oder du dich selbst für das verfluchst, was du gerade tust, ist alles erlaubt.

Aktive Erholung, vor allem eine Runde auf dem Fahrrad oder ein Spaziergang, ist nach einem harten Lauf sogar besser, als wenn du einfach nur auf dem Sofa abhängst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Western Colorado University. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass bei diesen Aktivitäten die Muskeln stärker durchblutet werden, was die Reparatur des Gewebes unterstützt, wie eine weitere Studie im Journal of Sports Sciences vermuten lässt. Aktive Erholung hilft außerdem, die Herzfrequenz beim Sport zu senken, wodurch sich das Training leichter anfühlt. Das ist das Ergebnis einer im Journal of Sports Science and Medicine veröffentlichten Studie. Das heißt, dass du dich bei deinem nächsten Lauf weniger anstrengen musst und doch mehr schaffst.

Um herauszufinden, wie viel aktive Erholung du brauchst und was dabei das Beste für dich ist, hat Coach Bennett einen Tipp für dich: "Frag dich selbst: 'Fühle ich mich besser oder schlechter, wenn ich das jetzt mache?'" Aktive Erholung und Crosstraining bieten nicht nur in physischer Hinsicht Vorteile beim Laufen, ergänzt er.

"Beim Crosstraining erhältst du auch eine Art emotionalen Kick für deinen nächsten Lauf", erklärt er. "Du musst für dich entscheiden, ob du durch das Crosstraining mehr Selbstvertrauen und inneren Frieden findest. Denn das ist es, worauf es am Ende ankommt."