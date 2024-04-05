Die Geschichte des Nike Cortez

Die Geschichte des Cortez
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Alle Details zu dem revolutionären Laufschuh.
Der Cortez war der erste Nike Laufschuh, in dem die genialen Designideen von Bill Bowerman, dem Mitbegründer von Nike und legendären Leichtathletik-Coach, zum Ausdruck kamen. Er war immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie er seinen Athlet:innen helfen konnte, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ihre Laufleistung auf das nächste Level zu bringen. Der Cortez war das Produkt zahlreicher Varianten von Prototypen und löste letztendlich eine Revolution in der Laufschuhindustrie aus.
Als der Cortez in den späten 60er-Jahren auf den Markt kam, bot er amerikanischen Langstreckenläufer:innen ein nie dagewesenes Maß an Dämpfung. Das lag daran, dass der Cortez der erste Laufschuh mit einer durchgehenden Mittelsohle und einer Lage Moosgummi direkt unter dem Obermaterial war. Der Cortez wurde nicht nur zum meistverkauften Laufschuh von Nike – diese neue Art der kombinierten Dämpfung entwickelte sich auch zum Branchenstandard. Durch sie konnte der Aufprall beim Laufen besser abgefedert werden, was die Geschichte der Schuhindustrie nachhaltig veränderte.
1971 bezeichnete ein einflussreiches Laufmagazin den Cortez als "den beliebtesten Langstrecken-Trainingsschuh der USA".
Dieser Schuh ist zu einem der bekanntesten in der Geschichte von Nike geworden – und das nicht nur bei Läufer:innen. Mit seiner zusätzlichen Polsterung am Fußballen, einer verstärkten Dämpfung an der Ferse und dem besonders griffigen Fischgrätenprofil stellte der Cortez die damaligen Standards bezüglich Dämpfung und Traktion infrage und definierte sie neu.
Der Schuh war von einem Coach (Bowerman, oben abgebildet) geschaffen worden, der die Bedürfnisse seiner Läufer:innen an erste Stelle setzte. Diese uneingeschränkte Fokussierung auf die Athlet:innen ist ein tief verwurzelter Grundsatz, der die Herangehensweise an Produktinnovationen bei Nike seit der Unternehmensgründung geprägt hat.
Seit seiner Einführung als bahnbrechende Laufinnovation hat sich der Schuh weiterentwickelt und ist heute nicht nur bei Läufer:innen beliebt. So brachte Nike beispielsweise im Jahr 2000 den Nike Cortez 3 SE Olympic Low mit Swooshes in Rot und Silber, der Applikation "USA" an der Ferse und einer einzigartigen, durchscheinenden Außensohle auf den Markt.
Auch heute ist der Schuh nach wie vor sehr beliebt und wird in Leder- oder Wildlederausführung und anderen alltagstauglichen Styles auf der ganzen Welt getragen.