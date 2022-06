Trainerin Courtney Banghart erklärt, was du tun kannst, wenn du es nicht ins Team schaffst

Das kommt mir bekannt vor. Sehr sogar. Denn, so wie du, hab ich es nicht in eine Mannschaft geschafft, obwohl ich wusste, dass ich es verdient hätte. Das geht sicherlich vielen so. Aber warum tut es Leuten wie dir und mir so viel mehr weh?



Für mich war Sport von klein an einfach alles. Mein erstes Wort war nicht Mama oder Papa, sondern Ball. Kein Scherz. Ich komme aus einer kleinen Stadt in New Hampshire, wo jeder mal jeden Sport gespielt hat, weil sie sonst die Mannschaften nicht zusammenbekommen hätten. Ich gehörte zu den Kindern, die vom Fußballtraining nach Hause kamen und sofort ein paar Körbe versenkten, ohne mich erst einmal umzuziehen. Skateboarding, Eishockey und Eiskunstlauf habe ich auch ausprobiert.



Fußball war jedoch meine Leidenschaft – und meine erste große Enttäuschung.



Mit 9 Jahren wollte ich mich bei der U12 Fußballmannschaft anmelden. Meine Schulmannschaft war die beste im ganzen Bundesstaat und ich war es gewohnt, zu gewinnen. Ich war mir sicher, dass ich es in die U12 schaffen würde. Aber das habe ich nicht. Ich konnte es zuerst gar nicht fassen. So etwas war mir bis dahin noch nie passiert. Was ich zu bieten hatte, war einfach nicht genug. Ich wurde nicht gebraucht. Der Trainer sagte meinen Eltern, dass ich zwar Potenzial hätte, aber viel zu klein wäre. Meine Eltern versuchten, mich zu trösten. Nichts half. Ich war am Boden.



Wie ich darüber hinwegkam? Nun, das bin ich vielleicht gar nicht, ich spreche ja heute noch darüber! Aber ich spielte weiter, denn ich hatte schlichtweg keine andere Wahl. Das hört sich jetzt vielleicht etwas dramatisch an, aber Sport war für mich so etwas wie der Anschluss an die Welt. Es war das Einzige, womit ich mich auskannte. Es kam also überhaupt nicht in Frage, dass ich aufhöre. Und wie ich dich anhand deiner kurzen E-Mail einschätze, sitzt du im selben Boot.