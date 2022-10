Tipps von Trainer:innen für die besten Hantel-Workouts für den Rücken

Ein gutes Rückentraining mit Kurzhanteln besteht aus gezielten Übungen, die die Rückenmuskulatur auf unterschiedliche Weise beansprucht. Hier findest du die Lieblingsrückenübungen von Vesco und Thompson, die du mit Kurzhanteln durchführen kannst.

1. Vorgebeugtes Rudern

"Das vorgebeugte Rudern kräftigt die Muskulatur im oberen und unteren Rücken sowie im Po, den hinteren Oberschenkeln und den Schultern", sagt Vesco.

Thompson zufolge trainiert das vorgebeugte Rudern auch die stabilisierenden Bauchmuskeln.

Ablauf: Stell die Füße etwa schulterbreit auseinander. Nimm eine Kurzhantel in die linke und eine in die rechte Hand, halte die Arme seitlich am Körper und beuge die Knie leicht. Beuge dich nun von der Hüfte aus nach vorne, sodass der Oberkörper parallel zum Boden ist. Falls du nicht so beweglich bist, beuge dich so weit nach vorne, wie du kannst. Strecke die Arme gerade nach unten zum Boden, die Handflächen zeigen zueinander. Ziehe die Hanteln langsam zur Brust, wobei die Ellenbogen deine Körperseite streifen und sich hinter dem Rücken befinden. Du solltest dabei spüren, wie sich die Schulterblätter zusammenziehen. Senke die Gewichte wieder in die Ausgangsposition.

Mach davon drei Sets mit acht Wiederholungen und verwende ein relativ schweres Gewicht.

2. Dumbbell Reverse Fly

"Diese Übung kann die Körperhaltung verbessern", sagt Thompson. Sie trainiert die hinteren Schultern, den mittleren Trapezmuskel (der große Muskel, der vom unteren Teil des Nackens zu den Schultern verläuft) und die Rautenmuskeln (die sich unter den Schulterblättern befinden), sagt sie.

Ablauf: Stell die Füße etwa schulterbreit auseinander. Nimm eine Kurzhantel in die linke und eine in die rechte Hand, halte die Arme seitlich am Körper und beuge die Knie leicht. Beuge dich nun von der Hüfte aus nach vorne, sodass der Oberkörper parallel zum Boden ist. Falls du nicht so beweglich bist, beuge ihn so weit, wie du kannst. Die Arme hängen runter, wobei die Ellenbogen leicht gebeugt sind. Zieh nun die Schulterblätter zusammen und hebe die Arme seitlich an. Anschließend senkst du die Gewichte langsam wieder ab.

Mach davon drei Sets mit zwölf Wiederholungen und verwende ein relativ leichtes Gewicht.

3. Overhead Farmer's Carry

"Diese Übung trainiert den gesamten Rücken, die Schultern und die stabilisierenden Muskeln der Schulterblätter", sagt Vesco. "Bonuspunkte gibt es, wenn du dabei die Bauchmuskeln aktivierst."

Ablauf: Nimm je eine Kurzhantel in die linke und rechte Hand. Führe die Gewichte zu den Schultern und drücke sie dann nach oben über den Kopf. Die Arme sind also zur Decke hin gestreckt und die Handflächen zeigen zueinander. Zieh dabei die Schultern nicht nach oben und achte darauf, dass sie angespannt sind. Laufe nun langsam und stabil mit den angehobenen Gewichten nach vorne und vermeide, die Schultern zu den Ohren zu ziehen.

Mach davon drei Sets à 60 Sekunden und verwende ein relativ schweres Gewicht.