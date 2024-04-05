Die Geschichte des Nike Air Force 1

Bevor der AF1 auf den Markt kam, waren Basketballschuhe so einfach, wie sie nur sein können. Die Spieler:innen waren es gewohnt, drei, vier, vielleicht sogar fünf Paar Socken zu tragen, um die Wucht der Landung auf Beton zu mindern.

Um einen Schuh zu kreieren, der besser stützt, holte sich der Designer des Air Force 1, Bruce Kilgore, Inspirationen bei einem Nike Wanderschuh namens Approach. Da Wandern mit anstrengenden Auf- und Abwärtsbewegungen verbunden ist, war die Ferse des Approach etwas abgesenkt, wodurch der Druck auf die Achillessehne verringert wurde. Kilgore erschien es sinnvoll, dieses Konzept teilweise auf Basketballschuhe zu übertragen.

Als der AF1 Ende Oktober 1982 auf den Markt kam, verkündete Nike, dass die Schuhe Stöße um 30 Prozent besser dämpften und 20 Prozent robuster waren als ein gewöhnlicher Schuh. Als die Spieler:innen damit auf den Court gingen, waren sie begeistert.