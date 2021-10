AARMY-Mitbegründerin Angela Manuel-Davis erklärt, was Selbstverwirklichung und "Living Your Best Life" wirklich bedeutet

Sein bestes Leben zu leben bedeutet nicht, dass du deinen Job kündigen und nur noch Margaritas am Strand schlürfen solltest. Für Angela Manuel Davis, Motivationsbeauftragte (ja, das gibt es wirklich!) und Mitbegründerin des Indoor-Cycling- und Bootcamp-Studios AARMY, bedeutet es, herauszufinden, was einen motiviert, und dann alles zu geben. In dieser Folge von Trained spricht die ehemalige Star-Leichtathletin der USA mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, warum sie damals Angst vor dem Fahrradfahren hatte, wie sie zum Coach für Jay-Z und Oprah wurde und wie ihr Kurs dank der Ratschläge ihres Vaters als "Church on a Bike" bekannt wurde. Außerdem erklärt sie, warum Verantwortung und Affirmationen einen großen Unterschied machen, wie man zu Hause eine Gruppenatmosphäre schafft und was sie tut, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Kurz gesagt: Sie zeigt uns, wie wir das Leben führen können, das wir verdienen.