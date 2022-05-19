Dankbarkeit und Anerkennung spüren mit Tunde Oyeneyin

Trained Podcast: Dankbarkeit spüren mit Tunde Oyeneyin
Coaching
Nichts ist unmöglich. Davon ist Tunde Oyeney – Nike Athletin, Cycling-Trainerin, Autorin und ehemalige Visagistin – überzeugt.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Tunde Oyeneyin ist 36. 36 Jahre formten ihren heutigen Ruf als Fitness-Ikone. Laut der Personal Trainerin und Trainerin für Indoor-Cycling wären all ihre Erfolge nicht ohne die Rückschläge möglich gewesen, die sie erlebt hat. In dieser Folge erzählt uns Tunde von den Höhen und Tiefen ihres Lebens und ihrer Karriere. Wir erfahren, wie der Verlust ihrer Mutter ihr geholfen hat, die beste Version ihrer selbst zu werden, warum Selbstzweifel ein Katalysator für Veränderungen sind und wie verpasste Gelegenheiten dich in die richtige Richtung lenken können. Tundes Geschichte ist eine Geschichte der Dankbarkeit und der Verwirklichung der eigenen Träume.
"Der entscheidende Schritt ist, sich darauf einzulassen, nicht zu wissen, was als Nächstes passiert."
Tunde Oyeneyin
Nike Athletin und Indoor-Cycling-Trainerin
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.