Fitnessschuhe für Herren im Sale(21)

Fitnessschuhe für Herren im Sale: optimiere deine Workouts

Egal, wie das nächste Training aussieht: Mach dich mit einem Paar Fitnessschuhe für Herren im Sale für die nächste Challenge bereit. In dieser Kollektion findest du ikonische Styles und aktuelle Favoriten im Angebot. Was dich erwartet? Beispielsweise gepolsterte Sohlen, die bei Workouts mit hoher Intensität den Aufprall abfangen, sowie flach gestaltete Sohlen mit großer Kontaktfläche zum Boden, die beim Gewichtheben besonders viel Stabilität ermöglichen. Mehrfache Schaumstoffschichten im Mittelfuß machen den Schuh sogar noch stabiler und strapazierfähiger, damit du jeden Rep selbstbewusst meistern kannst. Und natürlich sind unsere Nike Trainingsschuhe für Herren im Sale auch in verschiedenen Styles erhältlich – von cleanen Silhouetten in neutralen Tönen bis zu Statement-Varianten in dynamischen Farben. Außerdem lässt sich der ikonische Nike Swoosh in der gesamten Kollektion blicken, er ist schließlich unser unverzichtbares Gütesiegel.


Wir sind der Ansicht, dass sich jeder Athlet genauso gut fühlen sollte, wie er aussieht – und das beginnt schon bei den Füßen. Deswegen punkten die Trainingsschuhe für Herren aus unserem Sale mit innovativen Technologien und smarten Details. Soll heißen: Speziell geformte Kerben unter dem Fuß machen die Schuhe überaus flexibel, wodurch die natürlichen Bewegungen gefördert werden. Griffige Profilmuster bieten gleichzeitig optimalen Halt auf dem Boden. Dank der Schlaufen an der Ferse lassen sich die Schuhe blitzschnell anziehen, während klassische Schnürschuhe eine individuelle Passform ermöglichen.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um diese Initiative zu unterstützen, entscheide dich für Nike Gym-Schuhe für Herren im Sale, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und obendrauf werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.