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Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren) - Schwarz

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)

€ 39,99

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Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

€ 39,99

Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!

Vorteile

Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.

Produktinformationen

  • Weite Passform
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV5638-010

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