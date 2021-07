Expertentipps zur Zubereitung von leckerem Blattgemüse

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Blattgemüse

Beim Stichwort "Muskelnahrung" denkst du wahrscheinlich an Protein, oder? Schon richtig, aber: Ob du Blattgemüse isst – oder nicht –, kann sich in deiner Muskelkraft bemerkbar machen, unabhängig davon, wie viel Protein du zu dir nimmst. Das geht aus einer aktuellen Studie in der Fachzeitschrift The Journal of Nutrition hervor.



Blattgemüse wie Grünkohl, Rucola, Spinat, Kohl, Mangold, Kopfsalat und Rote-Bete-Blätter enthalten Verbindungen namens Nitrate. Dein Körper wandelt diese in Stickstoffmonoxid um, das dazu beiträgt, die Funktion der Blutgefäße zu verbessern, erklärt Ryan Andrews, Diätetiker und leitender Ernährungswissenschaftler und -berater bei Precision Nutrition. Genauer gesagt, kann grünes Gemüse die Durchblutung fördern, eine bessere Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff ermöglichen und den Abtransport von Abfallprodukten verbessern. Aufgrund dieser verbesserten Gefäßfunktion könnte der Verzehr von Blattgemüse deine Kraft und Regeneration verbessern, auch wenn du kein Spitzenathlet bist, so Studienautor Dr. Marc Sim, Postdoktorand an der australischen Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Der regelmäßige Verzehr dieser Gemüsesorten könnte sich auch positiv auf deine Darmgesundheit auswirken. Dein gastrointestinales System, also dein Darm, besteht aus Millionen von bakteriellen Mikroben, sowohl guten als auch schlechten. Diese können dein Gewicht, deinen Blutzucker, die Gesundheit deines Gehirns und vieles mehr beeinflussen, so Dr. Shiv Desai, Gastroenterologe bei Austin Gastroenterology. Laut einer im Fachmagazin The ISME Journal veröffentlichten Studie enthält grünes Gemüse einen Zucker namens Sulfoquinovose, der das Wachstum der guten Mikroben fördern kann.



Doch all diese Vorteile bringen natürlich nichts, wenn du nicht annähernd die empfohlene Menge von fünf Portionen Gemüse (und Obst) zu dir nimmst – was bei den meisten Menschen der Fall ist, so Andrews. (Sim merkt jedoch an, dass du, wenn du täglich zumindest eine Portion Grün- oder Blattgemüse isst, deine Nitratwerte verbessern kannst.) Zur Orientierung: Das Maß für eine Portion ist dabei in etwa eine Handvoll (jeweils gegartes Gemüse und Rohkost/Salat). Wenn du dich besonders gesund ernähren willst, kannst du auch mehr als die fünf empfohlenen Portionen zu dir nehmen – allerdings an aufeinanderfolgenden Tagen möglichst nicht mehr als 10 Portionen, damit dein Körper die vielen Ballaststoffe noch in Ruhe abbauen kann, sagt Andrews.