Der buddhistische Mönch Yukai Shimizu läuft auf den Bergpfaden Japans der Klarheit entgegen

Mit 46 Jahren läuft Yukai weiterhin jeden Tag, damit er das, was er am liebsten macht, genießen und schätzen kann: Mit der Familie zusammen am Tisch zu sitzen. Ein Bier zu trinken und sich ein Spiel anzusehen. Völlig präsent zu sein. "Für mich als Mönch bedeutet Laufen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. So lehrt es auch der Buddhismus, und es hat eine positive Wirkung auf mich."



Im Video oben erzählt Yukai seine Geschichte und zeigt, dass Laufen und das Streben nach spiritueller Klarheit eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind.