Wie du deine innere Uhr auf besseren Schlaf und mehr Energie programmierst

Jeder von uns hat eine zentrale innere Uhr, die all den anderen Uhren in unserem Körper (also denen in Muskeln, Leber, Magen usw.) sagt, wie spät es basierend auf dem normalen 24-Stunden-Zyklus der Erde ist und wie wir uns demensprechend verhalten sollen. Jede dieser Uhren wird durch Uhrenproteine gesteuert. Das wichtigste dieser Proteine wird als PER-Protein bezeichnet. Gerät dieses Protein aus dem Gleichgewicht, kann es passieren, dass deine innere Uhr einen 23-Stunden-Rhythmus oder aber auch einen 25-Stunden-Rhythmus annimmt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Forscher an Universitäten wie der University of California Santa Cruz (UCSC) haben vor kurzem entdeckt, dass es bei Menschen mit bestimmten genetischen Mutationen in einem Enzym namens Casein-Kinase 1 sogar vorkommen kann, dass ihre innere Uhr einen 20-Stunden-Rhythmus annimmt.



Auch wenn diese Menschen oft noch sieben oder acht Stunden Schlaf bekommen, wurde ein gestörter Biorhythmus beziehungsweise ein Nicht-im-Einklang-sein mit dem normalen Tag-und-Nacht-Rhythmus mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Doch was genau steckt dahinter? Die innere Uhr dieser Menschen wird versuchen, sich an den Rhythmus der Erde anzupassen, doch wenn ihr eigener Rhythmus um so Vieles kürzer ist, werden sie die Zeit nie wirklich aufholen können, was auf molekularer Ebene zu einem Ungleichgewicht führt. "Es ist so, als leide man ständig unter Jetlag", so Dr. Carrie Partch, Hauptautorin der Studie und außerordentliche Professorin im Department of Chemistry and Biochemistry an der UCSC.



Die gute Nachricht ist, dass laut Wissenschaftlern nur sehr wenige Menschen von dieser Genmutation betroffen sind (einer unter einer Million). Sie ist vermutlich nur bei denjenigen zu finden, die gegen 7 Uhr abends ins Bett gehen und um 4 Uhr morgens aufwachen – und das auch am Wochenende. Es handelt sich dabei um eine angeborene Abweichung, die sich bereits im Kindesalter in Störungen des Schlafzyklus äußern kann. Von den Betroffenen werden diese Störungen oft erst im Teenageralter oder noch später wahrgenommen, weil sie erst dann mehr Kontrolle über ihre Schlafenszeiten haben.