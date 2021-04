So können Athlet:innen trotz Trauer um verstorbene Angehörige oder Freunde spielen

A:

Es tut mir leid, dass du eine so wichtige Person in deinem Leben verloren hast.



Du bist, wer du bist, wegen deiner Mutter. Und eine Tennisspielerin zu sein, ist ein Teil von dir.



Ich hoffe, du weißt, dass es OK ist, zu trauern. Und es ist natürlich auch OK, wenn du gerade keine Lust hast, Tennis zu spielen. Schließlich hat sich ja vieles in deinem Leben verändert und Veränderungen sind fast immer unangenehm.



Vor zwei Jahren habe ich eine andere Art des Verlusts erlebt. Ich hatte eine Fehlgeburt, was sehr schwer für mich war. Ich bin mit so viel Hoffnung in diese Schwangerschaft gegangen. Ich weiß, dass das nicht dasselbe ist, doch ich kann mir vorstellen, dass man sich genauso hoffnungslos fühlt, wenn man in jungen Jahren einen Elternteil verliert. Man hat gemeinsame Pläne, doch dann ist die geliebte Person plötzlich nicht mehr da.



Deine Mutter wird immer einen Platz in deinem Herzen haben und so weiterhin an deiner Seite sein.





Ich bin auch eine Mutter. Ich habe einen 5-jährigen Jungen und ein neugeborenes Mädchen. Und ich weiß, dass ich, wenn mir jemals etwas zustoßen sollte, wollen würde, dass sie ihr Leben weiterleben. Wenn du an deine Mutter denkst, überleg dir, was sie sich für dich wünschen würde. Es klingt, als hätte sie es geliebt, dir beim Tennisspielen zuzusehen. Wenn das stimmt, nutz das als Motivation, um weiterzumachen. Lass deine Liebe zu ihr das Feuer in dir erneut entfachen. Ich denke, sie würde sich freuen, wenn du einen Gegner bzw. eine Gegnerin so richtig in die Schranken weist. Meinst du nicht auch? Lass dein Herz sprechen.



Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, doch manchmal denke ich darüber nach, was meine Mutter nach ihrem Tod von mir erwarten würde.



Sie würde mir wahrscheinlich einen Tritt verpassen, wenn ich nur dasitzen und um sie weinen würde. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht weinen sollst. Im Gegenteil. Ich würde es definitiv tun. Aber wenn ich zu nichts anderem mehr in der Lage wäre, würde ihr Geist wahrscheinlich einen Feueralarm in meinem Haus auslösen, mit dem sie mir sagen will: "Adia, beweg deinen Hintern und mach weiter! Auf geht's!"