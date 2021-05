Die Routine der Weltfußballerin Ada Hegerberg für die goldene Stunde kann dir dabei helfen, deine eigenen Ziele zu erreichen.

So findest du deine eigene goldene Stunde

Keine Sorge, trotz des besonderen Namens ist eine goldene Stunde ganz einfach in den Alltag zu integrieren. Wähle zunächst die Aktivität, die dir Freude bereitet und in der du besser werden möchtest. Entscheide dann, wie "lang" deine goldene Stunde sein soll, wie oft du dir dafür Zeit nehmen willst und ob du dabei lieber alleine oder in Gesellschaft bist.



"Es gibt kein Richtig oder Falsch", so Cacioppo. Deine goldene Stunde sollte jedoch "lang" genug sein, damit du dich in deine Aktivität vertiefen kannst (also wahrscheinlich mindestens 20 Minuten). Außerdem solltest du dich darauf freuen können. Das heißt, du musst die zeitlichen Abstände entsprechend festlegen (z. B. einmal pro Tag, Woche, Monat oder Saison). "Stell dein Smartphone auf "Nicht stören", blocke deinen Terminkalender bzw. tu das, was du tun musst, um die Zeit nur für dich zu haben", fügt sie hinzu.



Du fragst dich, was du während deiner goldenen Stunde tun sollst? "Konzentrier dich auf die Grundlagen, die du ganz am Anfang gelernt hast – vor allem die, mit denen du dich schon lange nicht mehr befasst hast", so Cacioppo. Das Wichtigste ist, dass du Spaß dabei hast. Wenn das nicht der Fall ist, konzentrierst du dich wahrscheinlich auf das Falsche. Ändere deinen Fokus so lange, bis du das gefunden hast, was dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und wer weiß, vielleicht ist das ja dein perfekter Moment für ein gelungenes Foto.