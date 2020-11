Welche Yogaposen fördern die Entspannung?

"Beim restorativen Yoga dreht sich alles um Übungen, mit denen dein Nervensystem vom Sympathikus, also dem Kampf- und Fluchtmodus, in den Parasympathikus, also den Ruhemodus, umschalten kann", erklärt Danielle Hoguet, Physiotherapeutin und Yoga-Trainerin in Denver. "Dadurch werden Stresslevel und Herzfrequenz gesenkt und Körper und Geist finden in einen Zustand der Ruhe und Entspannung."