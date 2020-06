Was du vor und nach dem Lauf essen solltest

Mit der richtigen Energiezufuhr läufst du schneller und weiter und regenerierst besser.

Wenn du deine Läufe optimieren möchtest, solltest du wissen, was du wann essen musst. Wir haben Experten gebeten, uns zu erklären, welche Nährstoffe Ausdauersportler brauchen, um ihren Trainingsplan erfolgreich umzusetzen.



Smart essen heißt gut laufen. Das ist so einfach, wie es klingt.



"Wichtig bei einer guten Trainingsernährung ist, dass dein Körper immer ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist und du ihm diese Nährstoffe auch nach dem Training wieder zuführst, um die Regeneration zu unterstützen", erklärt Monique Ryan, zertifizierte Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Sportlerernährung. Seit über 25 Jahren berät sie Leistungs- und Ausdauersportler sowie Sportmannschaften. Wenn du die Sache aus dieser Perspektive betrachtest, bist du in puncto Ernährung immer perfekt auf deinen nächsten Lauf vorbereitet.



Wann und was du isst, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie lange du läufst oder wie groß die Anstrengung dabei ist. Welche Nährstoffe dabei auf die Teller kommen, ist für alle Läufer gleich.



Ausdauersportler sollten die Hälfte ihrer Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu sich nehmen, ein Viertel in Form von Proteinen und den Rest in Form von Fetten, empfiehlt Ryan Maciel, Ernährungsberater und Head Performance Nutrition Coach bei Precision Nutrition. Für Kohlenhydrate solltest du Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte wählen, zum Beispiel Süßkartoffeln und andere stärkereiche Gemüsesorten sowie Vollkornprodukte. Für Proteine eignen sich tierische und pflanzliche Alternativen: Hühnchen, Fisch, Joghurt, Eier, Sprossen, Bohnen oder Tofu. Zu den guten Quellen für Fette zählen Avocados, Nüsse und Olivenöl.



Der Grund für diese spezielle Aufteilung ist deine Performance. Beim Laufen verbrennst du eine Mischung aus Kohlenhydraten und Fett, erklärt Ryan. "Je intensiver und länger du läufst, desto mehr Kohlenhydrate brauchst du", erklärt sie. Diese werden in den Muskeln und der Leber in Form von Glykogen gespeichert und in Glukose umgewandelt, das der Körper am leichtesten in Energie verwandeln kann.



Wenn du diese Glykogenspeicher nicht immer wieder auffüllst, bist du nicht in der Lage, so lange oder intensiv zu laufen, wie du möchtest, warnt Ryan. "Dann läufst du förmlich vor die Wand", erklärt sie. Laut Maciel passiert das nach etwa zwei Stunden Ausdauertraining, sofern du nicht für einen Nährstoffausgleich sorgst.