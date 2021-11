Die wärmsten Wintermäntel von Nike

Mäntel gegen Frösteln

An kühleren Tagen, wenn du nur kurz draußen bist, kann eine einfache, leichte Schicht ausreichen. Nimm dir etwa einen Nike Therma Hoodie, der eine leichte Füllung mit doppelt gebürstetem Mikrofaser-Fleece zum Speichern von Wärme hat. Oder entscheide dich für einen Mantel mit Nike Tech Fleece mit Schaumstoff zwischen weichem Baumwoll-Jersey-Stoff. Die besten Wintermäntel gibt es in deiner Lieblingsfarbe und deinem bevorzugten Style, mit den Funktionen, die du benötigst. Also einer Kapuze für plötzliche Regengüsse, einer Tasche für dein Smartphone oder einem Reißverschluss zur Belüftung.

Wärmende Mäntel

Bei Temperaturen unter 7 °C draußen benötigst du einen Mantel mit synthetischer oder Daunenfüllung, damit du warm bleibst. Die synthetischen Füllungen von Nike replizieren den Look und Feel von Daunen, behalten ihre isolierenden Eigenschaften aber auch bei nassem Wetter. Wenn du eine Jacke suchst, die atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend ist, dann sieh dir die Nike Storm-FIT-Bekleidung an. Mäntel mit Nike Storm-FIT haben eine laminierte Mikrofaser-Polyester-Schicht, die wasser- und winddicht ist, wobei Schweiß gleichzeitig nach außen abgeleitet wird.

Mäntel, die dir geradezu einheizen

Wenn es so kalt ist, dass du nur am Kamin sitzen möchtest, dann bleibe stattdessen aktiv und mache es dir in einem unserer wärmsten Wintermäntel gemütlich. Sieh dir unsere Parka mit mittellangem Schnitt an, die deine Hüfte bedecken, und eine verstellbare Kapuze haben, die deinen Kopf und Nacken vor Kälte schützen. Wenn du dich für eine Daunenfüllung entscheidest, such nach einer Bauschkraft von mindestens 700, oder schnapp dir einen synthetischen Parka mit mehr Gewicht. Schneeschutz ist auch wichtig, also entscheide dich für eine Jacke, die winddicht und wasserfest oder wasserdicht ist. Vielleicht wünschst du dir auch Fleecetaschen für warme Hände.

Wenn du extrem kalten Temperaturen ausgesetzt bist, könntest du eine gefütterte Jacke über ein leichtes Fleece und leistungsstarke Funktionsunterwäsche mit langen Ärmeln ziehen. Warme Luft wird zwischen den Kleidungsschichten eingeschlossen, sodass dir mit der richtigen Ausrüstung unter deinem Mantel besonders warm wird. Denk auch an Handschuhe oder Fäustlinge und eine Beanie.

Mäntel zum Ausprobieren

Du kannst erst beurteilen, ob du den richtigen Mantel ausgewählt hast, wenn du ihn im Winterwetter trägst und bei kaltem Wind und bitterkalten Temperaturen ausprobiert hast. Wenn du dann feststellst, dass du einen wärmeren Mantel oder eine andere Größe benötigst oder doch einen anderen Style haben möchtest, dann gib ihn bei Nike zurück. Das geht kostenlos innerhalb von 60 Tagen. Egal, aus welchem Grund du deine Meinung geändert hast.

Möchtest du noch eine Schicht Wärme? Kombiniere unsere Jacken und Parkas mit lockerer Passform mit einer Weste oder vervollständige deinen Winter-Look mit einer Strick-Beanie. Wie auch immer dein Style bei kaltem Wetter aussieht, bei uns wirst du fündig.