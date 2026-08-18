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Damen Hoher Bund Hosen & Tights

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
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Nike Swift
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Balloon-Trainingshose mit hohem Bund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
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Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
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Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenhose mit ausgestelltem Bein und umklappbarem Bund
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Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
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NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless 34" Straight Leggings (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
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Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
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NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Nike Football Webhose mit hohem Bund (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
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Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Korsett-Leggings mit hohem Bund (ca. 66 cm, Damen)
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Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
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NikeSKIMS Shine
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Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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Nike Pro Sculpt
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NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
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Paris Saint-Germain Windrunner
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Nike (M) One
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NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
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Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (rechts)
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