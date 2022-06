Gewichtheben regt deinen Stoffwechsel direkt nach dem Workout an. Aber regelmäßiges Krafttraining hat auch lang anhaltende Auswirkungen auf deinen Grundumsatz (basal metabolic rate, BMR).



In einer in Medicine and Science in Sports and Exercise veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2001 wurde festgestellt, dass die Teilnehmer:innen nach 24 Wochen Gewichtstraining ihren Grundumsatz um 9 % gesteigert hatten. Da Muskelgewebe in Hinsicht auf den Stoffwechsel aktiver ist als Fettmasse, verbrennt es im Ruhezustand mehr Energie (also Kalorien).