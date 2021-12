Welche Nike Schuhe eignen sich am besten für Squats?

Bei der Auswahl eines Gewichtheberschuhs für die optimale Squat-Position musst du die Sprengung (die Höhendifferenz zwischen Ferse und Vorfuß) berücksichtigen. Eine erhöhte Ferse erfordert weniger Flexibilität in den Knöcheln, um einen größeren Bewegungsradius im Squat zu erreichen. Manche bevorzugen jedoch das erdende Gefühl eines flachen Schuhs.



Außerdem können verschiedene Körpertypen von unterschiedlichen Absatzhöhen profitieren. Und manche Absatzhöhen eignen sich für bestimmte Squat-Arten besser als andere. Bei der Wahl der Absatzhöhe solltest du auch berücksichtigen, welche anderen Übungen du im Gym durchführen wirst



Eine niedrige Sprengung eignet sich am besten für Athletes mit kürzeren Beinen und kürzerem Oberkörper, da sie sich nicht so anstrengen müssen, um in einen tiefen Squat zu kommen. Wenn du normalerweise Low-Bar-Squats machst oder einen breiteren Stand hast, musst du dein Sprunggelenk nicht so tief beugen, um die Bewegung richtig auszuführen, und kannst daher flache Schuhe verwenden. Flache Schuhe eignen sich auch besser für Deadlifts und plyometrische Übungen, die du auch in dein Workout integrieren kannst.



Eine normale Sprengung eignet sich am besten, wenn dein Oberkörper länger ist als deine Beine, da du dich in der Hocke tendenziell nach vorne lehnst. Diese Standardhöhe ist sehr vielseitig und eignet sich am besten für verschiedene Arten von Squats mit Gewichten. Für Cross-Training ist sie jedoch weniger geeignet als ein Schuh mit niedriger Ferse.



Eine hohe Sprengung eignet sich am besten für größere Athletes mit längerem Oberkörper und längeren Beinen, da es für sie schwieriger ist, in einen tiefen Squat zu kommen. Gewichtheberschuhe mit erhöhter Ferse bieten auch ein Gegengewicht für Barbell Front Squats und unterstützen eine gute Haltung bei High-Bar Squats oder olympischem Gewichtheben. Außerdem ermöglichen sie es dir, einen engeren Stand einzunehmen.



Tipp: Wenn du in den Knöcheln nicht so flexibel bist, kann eine erhöhte Ferse helfen, aber du solltest auch deinem Bewegungsradius verbessern.