5 Vorteile des Infrarotlichts – erklärt von Expertinnen und Experten

Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Personen der meisten ethnischen Gruppen in den USA, so die Centers for Disease Control and Prevention. Studien haben gezeigt, dass Infrarotsaunen eine sehr positive Wirkung auf die Herzgesundheit haben und den Blutdruck senken, erklärt Painter.

Im Einzelnen wirken sich Infrarotsaunen positiv auf Personen mit Risiken aufgrund koronarer Herzkrankheiten wie hohem Cholesterinspiegel, hohem Blutdruck und Diabetes aus. Das hat laut Painter folgenden Grund: Durch Infrarotsaunen kann Stickstoffmonoxid freigesetzt werden. Dadurch weiten sich wiederum die Blutgefäße, was die Durchblutung fördert.

Dies wird durch Untersuchungen gestützt: Eine Studie im Journal of Human Hypertension ergab, dass durch einen halbstündigen Saunabesuch die Arterien entspannt und der Blutdruck verbessert wurden. Für eine Studie von 2004 nutzten Patient:innen mit mindestens einem koronaren Risiko zwei Wochen lang jeden Tag eine Infrarotsauna. Das Ergebnis waren ein geringerer systolischer Blutdruck und weniger oxidativer Stress für die Teilnehmer:innen. Eine andere Studie aus dem Jahr 2004 mit Patient:innen mit Herzinsuffizienz ergab, dass durch die Teilnahme an einem zweiwöchigen Programm mit einem täglichen Besuch einer Infrarotsauna von 15 Minuten Herzrhythmusstörungen ausgeglichen werden konnten.