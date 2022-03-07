Unterstützt Salzwasser die Flüssigkeitsversorgung nach einem Workout?

Wenn du beim Sport ausschließlich normales Wasser trinkst, kann es zu einem Natriummangel kommen, da dieser Elektrolyt durch das Wasser "herausgespült" wird, erklärt Natalie Allen, Ernährungsberaterin, klinische Assistenzprofessorin für biomedizinische Wissenschaften an der Missouri State University und Expertin für Sporternährung. Das sollte natürlich möglichst vermieden werden, denn Natrium hilft dem Körper, das Flüssigkeitsgleichgewicht aufrechtzuerhalten, indem es dafür sorgt, dass ausreichend Flüssigkeit in die Zellen gelangt und auch aus ihnen austritt.

"Athlet:innen sollten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Natrium und Wasser achten, um zum einen Muskelkrämpfe zu vermeiden und zum anderen auf keinen Fall in die Hyponatriämie zu geraten", sagt sie. "Als Hyponatriämie wird die Störung des Elektrolyt- und Wasserhaushalts bezeichnet. In diesem speziellen Fall ist der Natriumspiegel im Körper zu niedrig."

Wenn das passiert, schwellen die Zellen an, was zu Kopfschmerzen, plötzlicher Müdigkeit, Muskelschwäche oder Übelkeit führen kann. In schwerwiegenderen Fällen kann Hyponatriämie zu Krampfanfällen und sogar zum Koma führen.

Leider ist das gar nicht so selten, wie du vielleicht denkst. In einer Studie wurde Hyponatriämie als "stark unterschätzt" bezeichnet und in einer anderen Studie wurde ebenfalls festgestellt, dass es sich hierbei um die am häufigsten vorkommende Elektrolytanomalie bei Patient:innen handelt, die ins Krankenhaus eingewiesen wurden.

"Deshalb ist es wichtig, mit der Nahrung ausreichend Natrium aufzunehmen und beim Sport – vor allem bei Hitze oder wenn du über längere Zeit aktiv bist – eine kleine Menge Natrium in einem Getränk zu dir zu nehmen", so Allen. "Aus diesem Grund enthalten die meisten Sportgetränke eine gewisse Menge an Natrium, um eine Blutverdünnung zu verhindern."

Das Verhindern von Muskelkrämpfen ist bei weitem nicht die einzige Funktion von Natrium, fügt der Ernährungsberater und Kraft- und Konditionstrainer Reda Elmardi hinzu. Besonders bei Athlet:innen fördere das Mineral diese positiven Prozesse: