Übungen zur Kräftigung des unteren Rückens – erklärt von Expert:innen

Beim Training sollte der untere Rücken immer ein Schwerpunkt sein. Dieser Bereich gilt als Stabilisator für den Körper und besteht aus Muskeln, die den Bauch stärken.

Wenn du deinen unteren Rücken nicht trainierst und bewegst, können diese Muskeln schwächer werden, was Schmerzen im unteren Rücken auslösen kann. Einige Workouts wie Yoga, Barre und Pilates stärken zwar den unteren Rücken, aber es gibt auch spezielle Übungen zur Kräftigung dieser Muskulatur, die du zu Hause oder im Fitnessstudio machen kannst.

"Es ist wichtig, den unteren Rücken zu kräftigen, um eine solide Grundlage für Bewegung zu erhalten", sagt Kacie Shively, zertifizierte Physiotherapeutin des American College of Sports Medicine. "Je kräftiger dein unterer Rücken ist, desto geringer ist die Verletzungsgefahr, wenn du ihn beanspruchst."