Die Kinjaz sind eine Familie von Bewegungs-Ninjas

Der Name der Crew vereint das, was den Mitgliedern am wichtigsten ist: "Kin steht für Familie, es ist aber auch der [griechische] Wortstamm für Kinetik, also Bewegung. Wir sehen uns als eine 'Familie von Bewegungs-Ninjas', woraus dann letztendlich der Name 'Kinjaz' entstand", erklärt Mike.



"Unser gemeinsames Ziel ist es, immer als Familie zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu unterstützen und zu fördern, damit wir unser kollektives Potenzial voll entfalten können", so Anthony Lee.



Dieser Sinn für ein gemeinsames Ziel ist gerade dann besonders wichtig, wenn eine Brand wie die Kinjaz viele verschiedene unternehmerische Interessen verfolgt: Sie führen eine eigene Bekleidungslinie, organisieren Live-Events und verkaufen sogar Nudeln. Doch das, was den gemeinsamen Takt vorgibt, ist das Tanzen.



"Auch wenn wir total gestresst sind, kommen wir zusammen und nehmen uns Zeit für eine Session, bei der wir ganz einfach tanzen, gute Musik auflegen und Spaß haben", so Vinh Nguyen. "Das ist für uns sehr wichtig. Es erinnert uns daran, warum wir das Ganze tun. Wir tun es füreinander und für unsere Liebe zum Tanzen."