Ein Treffen mit der französischen Fechterin Meddy Elice

Welchen Fechtstil bevorzugst du?

Ich kämpfe am liebsten mit dem Florett, der am häufigsten verwendeten Waffe in unserem Sport. Die ist ausgesprochen präzise, du musst also gleichzeitig schnell und geduldig sein. Beim Florettfechten kommt eine ganz klassische Technik zum Einsatz, aber meinen Stil kann man nicht wirklich klassisch nennen. Was mich auszeichnet? Ich bin sehr schnell, deshalb kann ich meinen Gegner überraschen. Dafür fehlt mir manchmal die Geduld in längeren Sequenzen. Ich bin sehr unorthodox und, wenn ich so sagen darf, ich habe einen lässig-luftigen Stil. Da ist eine Leichtigkeit in meiner Art zu fechten, die ich liebe. Mein Stil wird oft flippig oder seltsam genannt, ich gelte unter den Fechtern als Freestyler.