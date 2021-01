1.

ewohnheiten.Um damit aufzuhören, endlos auf deinem Smartphone herumzuscrollen oder den zweiten (oder schon den dritten?) Brownie zu essen, musst du verstehen, warum du das tust, erklärt Brewer. Nimm dir dafür ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe dir für jede schlechte Angewohnheit auf, wodurch sie ausgelöst wird, welches Verhalten damit verbunden ist und was die Belohnung ist.Nehmen wir das Smartphone als Beispiel. Der Trigger könnte zum Beispiel sein, dass du siehst, wie ein Freund sein Smartphone in die Hand nimmt und in den sozialen Medien surft. Die Belohnung könnten ein paar Likes für das letzte Bild sein, das du gepostet hast, oder ein herzhafter Lacher über ein neues Meme. Dieser Teufelskreis aus Trigger, Verhalten und Belohnung ist in deinem Gehirn fest verankert, so Brewer. Wenn du dir das bewusst machst, hast du den ersten Schritt getan, um die schlechte Gewohnheit erfolgreich abzulegen. "Wenn du gar nicht weißt, was passiert, dann hast du keine Chance",gen deine Gewohnheit ankommen."2. Ändere den Kontext.Die einfachste Art, den Teufelskreis zu durchbrechen: Vermeide die Trigger. Orte, Tageszeiten, selbst die Menschen um dich herum können unbewusst als Trigger wirken, so Wood. Wenn du das weißt, dann kannst du deine Handlungen besser kontrollieren.Wenn du merkst, dass du Lust auf einen Snack bekommst, sobald du dich mit deinem Laptop aufs Sofa setzt, dann setzt dich das nächste Mal an den Schreibtisch oder einen anderen Tisch. Dort bist du dann mehr im Arbeits- als im Lounge-Modus. Wenn du Abends vor dem Schlafengehen nochmal den Fernseher anmachst oder auf dein Smartphone schaust, gib diesen Geräten "Schlafzimmerverbot" und leg dir statt dessen ein Buch auf den Nachtisch. Du trinkst mit einem Freund immer ein Glas zu viel? Dann trefftslung mal zu einem Spaziergang im Wald.3. Mach es dir schwer.Aus einem negativen Verhalten kann auch ein positives werden. Mach es dir einfach ein bisschen schwerer. Wood verweist dafür auf eine bekannte Studie aus dem "Journal of Applied Behavior Analysis". Forscher wollten wissen, wie sie Menschen in einem vierstöckigen Gebäude dazu bringen könnten, anstatt des Aufzugs die Treppe zu nehmen. Sie sorgten dafür, dass der Aufzug für das Schließen der Tür 16 Sekunden braucht. Diese kleine Unannehmlichkeit, von Experten auch "Friction", also Reibung genannt, sorgte dafür, dass ein Drittel der Menschen lieber die Treppe nahm. "Und das fazinierende daran:", erzählt Wood. "Vier Wochen später programmierten wir den Aufzug wieder auf die alte Zeit, aber die Menschen entschieden sich weiterhin für die Treppe. Sie hatten eine neue Gewohnheit entwickelt."Werde kreativ, wenn es darum geht, dir die Dinge etwas schwerer zu machen. Du kaust ständig an deinen Nägeln? Dann wäre es wohl mal Zeit für eine Maniküre. Du sitzt den ganzen Tag am Computer? Stell dir einen unbequemen Stuhl vor den Schreibtisch, der dich zwingt, ständig aufzuerstand kann helfen, den Teufelskreis automatischer Handlungen zu durchbrechen.4. Mach dir bewusst, was du tust.Wenn du die Dinge mal wieder vor dir herschiebst oder eine Jumbo-Tüte Chips leer machst, nimm dir kurz Zeit und denk darüber nach, was du gerade tust. "Frag dich selbst: 'Warum mache ich das?'", empfiehlt Brewer. Indem du deine Handlungen bewusst wahrnimmst, kannst du die fest verankerten Abläufe in deinem Gehirn verändern. Brewers Team hat dies kürzlich mit über tausend Patienten getestet, die an einer Essstörung litten. Nachdem die Patienten bewusst auf ihre Gefühle beim übermäßigen Essen geachtet und diese Übung 10 bis 15 mal wiederholt hatten, wurde ihr Esszwang weniger und sie berichteten, dass sie deutlich seltener unter Heißhungerattacken litten. "Als sie sich bewusst machten, dass das alte Verhalten schlecht war, ging der Belohnungseffekt verloren", erklärt Brewer. "Sie verloren im wahrsten Sinne des Wortes den Spaß daran."Der zweite Tipp ist, sich vorzustellen, wieviel besser du dich fühlen würdest, wenn du die schlechte Gewohnheit aufgeben würdest. "Unser Gehirn sucht immer nach besseren Möglichkeiten", erklärt Brewer. "Wenn du dir also klarmachst, wie wenig dir dein altes Verhalten bringt und wieviel mehr Nutzen du durch das neue Verhalten hast, wird dein Gehirn entsprechend reagieren." Vielleicht ist deine neue Belohnung ein tolles Gespräch mit Freunden in der Zeit, die du sonst mit deinem Smartphone verbringen würdest. Oder das tolle Gefühl, wenn du morgens laufen gegangen bist, obwohl du eigentlich gar keine Lust hattest. 5. Entwickle einen Backup-Plan.Es wird immer Momente

geben, in denen du Gefahr läufst, in alte, schlechte Gewohnheiten zurückzufallen. Hier brauchst du einen "Wenn-Dann"-Plan. Wenn du also wieder nach deinem Nachmittags-Softdrink greifen willst, schenk dir statt dessen ein Glas Wasser ein. Je genauer dein Plan ist, mit dem du Versuchungen begegnen möchtest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er funktioniert. Das gilt vor allem, wenn du gerade angefangen hast, deine Angewohnheit loszuwerden, und sie noch eine starke Anziehung auf dich ausübt, erklärt Wood. Je öfter du den Teufelskreis von Trigger-Verhalten-Belohnung durchbrichst, desto leichter wird es, versichert Wood. Wiederhole die Schritte oben immer wieder, dann wird das Ablegen schlechter Gewohnheiten schnell zu einer eigenen Gewohnheit.