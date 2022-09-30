Auch wenn das Sortieren von Wäsche wahrscheinlich nicht gerade zu deinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, ist es dennoch die einfachste Methode, um das strahlende Weiß zu bewahren. Wäschst du nämlich weiße Kleidung zusammen mit farbiger Kleidung (wie z. B. Denim-Materialien), kann sie sich verfärben.

So gehst du vor: Trenne zunächst weiße Kleidung von deiner übrigen Wäsche. Anschließend suchst du dir aus der weißen Wäsche die Kleidungsstücke heraus, die besonders empfindlich sind – wie z. B. Activewear oder Teile aus Seide bzw. mit Spitze.

Lies dir dann die Pflegehinweise auf den jeweiligen Etiketten durch, um herauszufinden, welche Kleidungsstücke du in der Waschmaschine waschen kannst. Befolge auch die Anweisungen in Bezug auf die empfohlene Temperatur und den Schleudergang. Wenn du dir unsicher bist, wasch empfindliche Kleidung lieber von Hand in kaltem Wasser.

(Verwandter Artikel: So wäschst und pflegst du einen Sport-BH richtig)