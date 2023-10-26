Tipps zum Entfernen von Flecken auf Shirts
Produktpflege
Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Schweißflecken aus Workout-Tops und T-Shirts für den Alltag.
Zubehör
- Sauerstoffbleiche
- Flüssige Handseife (kein Schaum)
- Weißer Essig
- Waschmittel auf Enzymbasis
- Backpulver
Benötigte Utensilien
- Rosshaarbürste
- Sprühflasche
- Waschmaschine
Auch wenn ein schweißtreibendes Workout dazu beitragen kann, dass sich Körper und Geist energiegeladen und erfrischt fühlen, kann sie bei der Trainingskleidung unangenehme Folgen haben. Aufgrund einer chemischen Reaktion, die zwischen vielen Antitranspirantien und den Proteinen im Schweiß auftritt, kann der Stoff des Trainingsshirts mit gelblichen Flecken im Achselbereich anlaufen.
Zum Glück kannst du diese Schweißflecken ganz einfach aus deinen Hemden entfernen. Hier findest du Reinigungstipps vom Profi Patric Richardson, Autor von "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore". Mit diesem Tutorial in vier Schritten kriegst du alle Schweißflecken aus deinen Shirts.
Und das Beste daran? Wahrscheinlich hast du alles, was dafür nötig ist, schon zur Hand.
Tipps zum Entfernen von Flecken auf Shirts
1.Herstellung der Reinigungslösung
Stelle zunächst dein spezielles Reinigungsset zur Entfernung von Schweißflecken zusammen. Besorge dafür flüssige Handseife, weißen Essig, Sauerstoffbleiche und Reinigungsmittel auf Enzymbasis. Damit bist du bestens für die nächsten Schritte vorbereitet.
Du kannst zwar auch einen gekauften Fleckenentferner verwenden, aber es ist einfacher und günstiger, ihn selbst zu Hause herzustellen. Um deinen Fleckenentferner herzustellen, fülle einfach eine Sprühflasche zu gleichen Teilen mit weißem Essig und Wasser und bewahren sie in der Nähe der Waschmaschine auf.
Als Nächstes solltest du sichergehen, dass du die passende Seife für die Materialien in deinem Shirt zur Hand hast. Wenn du nicht gerade robuste Polyester-Trikots waschen willst, empfiehlt Richardson, das fettlösende Spülmittel wegzulassen, da es für empfindliche Stoffe in der Regel zu säurelastig ist.
"Nike-Performance-Stoffe sind keine alltäglichen Materialien; man sollte nichts verwenden, was die Fasern beschädigen kann", meint Richardson. Er empfiehlt, Handseife mit einer öligen Konsistenz zu verwenden.
Prüfe abschließend, ob dein Waschmittel auf Enzymbasis beruht. Diese enthalten natürlich vorkommende Proteine, die Flecken auf Proteinbasis, wie z. B. Schweißflecken, abbauen.
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2.Behandel Schweißflecken, bevor sie sich festsetzen
Mit den richtigen Reinigungsmitteln ist es einfach, Schweißflecken frühzeitig zu entfernen, bevor sie sich im Stoff festsetzen.
"Es spielt keine Rolle, ob der Fleck eine Woche alt ist, entscheidet ist, ihn zu behandeln, bevor das Shirt in die Waschmaschine geht", sagt Richardson.
Er empfiehlt, die Essig-Wasser-Reinigungslösung auf die verschmutzten Stellen zu sprühen, bevor du das Shirt in die Wäsche gibst. Im Gegensatz zu zeitempfindlichen Flecken wie Blut oder Wein können Schweißflecken jederzeit effektiv behandelt werden – solange sie noch nicht durch die Waschmaschine oder den Trockner gegangen sind.
Deine Essig-Wasser-Mischung ein paar Mal auf die Stelle zu sprühen ist die einzige nötige Vorbehandlung. Deine Sportsachen einzusprühen, wenn du vom Fitnessstudio nach Hause kommst, bevor du sie in den Wäschekorb wirfst, scheint praktisch zu sein. Besser ist es aber, die Essiglösung aufzutragen, kurz bevor das Kleidungsstück in die Waschmaschine kommt.
3.Das Waschen
Sobald dein fleckiges Kleidungsstück in der Waschmaschine ist, solltest du unbedingt ein Waschmittel mit Enzymen wie Protease verwenden, das hilft, die Proteine im Schweiß abzubauen. Einige Reinigungsmittel enthalten auch Sauerstoffbleiche als Zutat, die dem Ganzen noch mehr Power verleiht.
Du kannst auch eine Tasse weißen Essig für weiße Kleidung hinzufügen. Hierbei solltest du aber vorsichtig sein. Achte ganz genau auf die Pflegehinweise an deiner Kleidung, um zu sehen, welche Waschmaschineneinstellungen empfohlen werden.
Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann dies zur Folge haben, dass die Kleidung nicht mehr so schön aussieht wie vorher. "Weniger Waschmittel macht die Kleidung sauberer, weil sie besser ausgespült wird", so Richardson. "Zwei Esslöffel reichen völlig aus."
Dies gilt insbesondere für synthetische Materialien wie Polyester, das hydrophob (lässt sich nicht gut mit Wasser mischen) und oleophil (zieht Öle aus der Haut) ist. Wenn Schmutz in den Waschmaschinenschlauch gelangt, können zu viele Tenside (Chemikalien, die es dem Waschmittel ermöglichen, sich mit Wasser zu mischen) herumschwimmen und sich wieder auf dem Stoff absetzen.
Tipp: Bei einem Shirt mit älteren Schweißflecken und unangenehmen Gerüchen solltest du es vor dem Waschen 30 Minuten lang in kaltem Wasser mit einer Reinigungslösung aus Essig und Backpulver einweichen.
4.Hilfsmittel für hartnäckige Flecken
Sauerstoffbleiche ist dein bester Freund, wenn du hartnäckige Schweißflecken auf weißen oder bunten Shirts loswerden willst. Es beschädigt Farben und die meisten Stoffe nicht, selbst wenn du sie über Nacht in einer Reinigungslösung mit Sauerstoffbleiche einweichst. Bei Wolle oder Seide solltest du sie jedoch nicht anwenden, da sie diese Materialien beschädigen kann.
Tipp: Bei weißen Shirts sollte man lieber die Finger von Chlorbleiche lassen, empfiehlt Richardson. "Es zersetzt den Stoff und bleicht die Farbe aus." Bei T-Shirts sind in der Regel alle weißen Stoffe "optisch weiß" gefärbt, was von der Chlorbleiche verzerrt werden kann.
Um hartnäckige Schweißflecken zu behandeln, die nach einem Waschgang bestehen bleiben, empfiehlt Richardson, flüssige Handseife auf die schmutzige Stelle zu geben. Streue dann trockene Sauerstoffbleiche darüber, wodurch eine Paste entsteht. (Hinweis: Allgemein ist es in Ordnung, Sauerstoffbleiche ohne Handschuhe zu handhaben, lies aber besser das Etikett auf dem Produkt, um sicherzugehen.) Wenn du kein Sauerstoffbleichmittel zur Hand hast, kannst du auch eine Paste aus Backpulver und Wasser herstellen.
Lasse die Paste 30 Minuten auf dem Schweißfleck einwirken. Dann kannst du die verschmutzte Stelle mit heißem Leitungswasser abspülen und anschließend das Shirt gemäß den Anweisungen auf dem Pflegeetikett in der Maschine waschen.
Bei besonders unnachgiebigen Flecken kannst du eine Rosshaarbürste verwenden, um die Paste in den Stoff einzuarbeiten. "Eine Rosshaarbürste ist weich genug, dass Performance-Stoffe nicht ruiniert werden; der Glanz bleibt erhalten und es werden nicht versehentlich Fäden an den Nähten gezogen." Richardson merkt an, dass eine Bürste mit Kunststoffborsten möglicherweise zu hart ist.
Text: Yelena Moroz Alpert