So sehen deine weißen Schuhe wieder brandneu aus
Produktpflege
Es gibt fast nichts Besseres, als ein brandneues Paar weiße Schuhe zu unboxen, aber Schmutz und Dreck lassen den Glanz dann schnell verfliegen. So bringst du sie wieder auf Hochglanz.
Zubehör
- Waschmittel
- 3%iges Wasserstoffperoxid
- Backpulver
- Bleichmittel
- Toilettenpapier
- Zitronensaft
- Weißer Essig
- Mizellenwasser
- Zeitung
Benötigte Utensilien
- Weißes Tuch oder alte Zahnbürste
- Wäschenetz
- Schmutzradierer
- Handschuhe
Ein neues Paar weißer Air Force 1s direkt aus dem Karton sieht so makellos aus, dass es dir vielleicht schon beim Gedanken daran graut, mit ihnen das Haus zu verlassen. Ein gutes Paar Sneaker ist aber darauf ausgelegt, dich überallhin zu begleiten. In der Stadt oder im Gelände, sie sind immer dabei. Natürlich bekommen die anfangs perfekt weißen Schuhe so Kratzspuren, Verschmutzungen und Flecken. Und die Farbe "dreckiges Spülwasser" ist nun nicht gerade der letzte Schrei.
Bevor du jetzt direkt ein weiteres Paar kaufst, gibt es ein paar Tricks für zu Hause, mit denen deine weißen Schuhe wieder im alten Glanz erstrahlen. Reinige deine Schuhe regelmäßig. So vermeidest du starke Verschmutzungen und falls die Schuhe doch mal ziemlich schmuddlig aussehen, nutze die Tricks unten. Dann sind sie wieder wie neu.
So hauchst du deinen weißen Schuhen neues Leben ein.
Grauschleier? Oder die Schuhe sehen so gar nicht mehr nach weiß aus? Hier findest du Reinigungsmethoden für zu Hause. Mit denen bekommst du deine weißen Schuhe bestimmt wieder hin. Welche Methode am besten funktioniert, hängt von der Art der Verschmutzung und den Materialien ab, aus denen dein Schuh besteht. Eine lange Shopping-Liste brauchst du dafür zum Glück nicht.
Reinigung von Canvas-Schuhen
Vielleicht meinen deine Freund:innen, dass man Canvas-Schuhe am besten eine Runde in der Waschmaschine drehen lässt. Diese Methode kann die Schuhe aber unnötig abnutzen und sogar den Aufbau der Schuhe beschädigen. Mit den Methoden unten bist du dagegen auf der sicheren Seite. Mit Zahnpasta und einer alten Zahnbürste lassen sich Flecken von den Sohlen deiner Schuhe entfernen.
1.Mildes Waschmittel
- Mische ein bisschen mildes Waschmittel mit warmem Wasser
- Tauch ein weißes Tuch oder eine alte Zahnbürste in das Seifenwasser und schrubb dann damit Flecken auf der Oberseite ab
- Verschmutzungen auf der Mittel- und Außensohle des Schuhs kannst du abbürsten
- Mit einem feuchten Tuch wischst du überschüssige Seife ab
2.Backpulver und Wasserstoffperoxid
3%iges Wasserstoffperoxid entfernt nicht nur Flecken und hellt das Weiß auf. Es desinfiziert deine Schuhe und befreit sie von schädlichen Bakterien, Pilzen und Viren. Mische aus zwei Teilen Backpulver und einem Teil Wasserstoffperoxid eine Paste. Trage die Mischung mit einer alten Zahnbürste auf die Sohlen und die Oberseite deiner Schuhe auf. Warte 30 Minuten und spül sie dann ab. Oder stell sie zum Lufttrocknen an die Sonne und bürste die Paste ab, wenn sie trocken sind.
3.Bleichmittel
Auf empfindlichen Materialien wie Leder oder Wildleder solltest du Bleichmittel lieber nicht verwenden. Um Canvas-Sneaker wieder zum Strahlen zu bringen, eignet es sich aber hervorragend. Gehe folgendermaßen vor:
- Rühr einen Teelöffel Bleichmittel in einen Liter Wasser ein
- Tauch eine Bürste oder ein weißes Tuch in die Mischung
- Schrubb den oberen Teil jedes Schuhs, dann die Mittelsohle und dann die Außensohle mit kreisförmigen Bewegungen
- Wisch oder wasch überflüssige Seife ab und lass die Schuhe vollständig trocknen
4.Toilettenpapier
Hast du schon mal daran gedacht, deine Schuhe mit Toilettenpapier zu mumifizieren? Das ist tatsächlich eine erstaunlich wirksame Methode zur Fleckenentfernung. Leg nasses Toilettenpapier in Lagen über deine Schuhe, wie Pappmaché, und lass deine Schuhe 12 Stunden lang trocknen. Dann ziehst du die Streifen wieder ab. Mit dieser Methode bekommst du ziemlich sicher auch die nach dem Reinigen noch übrigen, hartnäckigen Flecken los.
5.Zitrone und Sonnenlicht
Wenn du gerade nur eine Zitrone im Kühlschrank liegen hast, kannst du auch die benutzen, um die Flecken aus deinen Schuhen zu entfernen. Mische einfach ein bisschen frischen Zitronensaft mit ein wenig Wasser. Mit einem sauberen Tuch oder einer Bürste schrubbst du dann mit kreisförmigen Bewegungen über die Flecken. Stell deine Schuhe für einige Stunden direkt in die Sonne. Danach wäschst du die Mischung mit klarem Wasser ab.
Reinigung von Lederschuhen
Lederschuhe brauchen mehr liebevolle Zuwendung als Canvas-Sneaker, denn das Material ist empfindlich und kann seine Form verlieren, wenn es nass wird. Bevor du loslegst, klemm einen Schuhspanner in die Schuhe oder füll sie mit zerknülltem Zeitungspapier. Verwende dann ein Reinigungsmittel für Leder oder probiere eine der Methoden unten aus.
1.Backpulver und Essig
Backpulver und Essig entfernen zuverlässig Gerüche, Flecken und Bakterien. Misch einen Teelöffel Backpulver, zwei Teelöffel weißen Essig und eine Tasse Wasser. Entferne mit einer Bürste oder einem Tuch vorsichtig Schmutz und Verunreinigungen. Diese Methode funktioniert auch bei Canvas-Schuhen.
2.Schmutzradierer
Manchmal reicht für ein Paar weißer Lederschuhe auch das, was du für die Schmutzränder in deiner Badewanne benutzt. Tauch den Schmutzradierer in Wasser und entferne mit ihm die Flecken aus der ledernen Oberseite und der Schuhsohle.
3.Mizellenwasser
Mizellenwasser ist eigentlich für die Hautreinigung vorgesehen. Es ist aber auch mild genug für Lederschuhe. Es wird aus aufbereitetem Wasser, Feuchtigkeitscreme und Reinigungsmitteln hergestellt. Diese formen dann kugelförmige Mizellen. Die Mizellen reagieren auf Schmutz und Öl und ziehen diese Stoffe von der Oberfläche weg. So werden die Schuhe sauber und weiß. Das funktioniert gut bei Leder, Wildleder und Gummi.
Reinigung von Schnürsenkeln
Entferne als Erstes die Schnürsenkel aus deinen Schuhen. Dann kannst du sie entweder von Hand mit milder Seife oder mit einem milden Waschmittel waschen oder sie in einem Wäschenetz ins Pflegeleicht-Programm der Waschmaschine geben. Sie müssen auf jeden Fall an der Luft trocknen. Hitze kann die Kunststoffspitzen verformen.
Wenn die Schnürsenkel nach dem Waschen immer noch nicht weiß aussehen, leg sie in Bleichmittel ein. Zieh Handschuhe an und misch drei Esslöffel Bleichmittel mit dreieinhalb Litern Wasser. Leg die Schnürsenkel in ein Wäschenetz, bevor du sie in die Lösung eintauchst und leg etwas Schweres obenauf, damit sie nicht an die Oberfläche kommen. Warte fünf Minuten und wasch sie dann per Hand oder in der Waschmaschine gründlich aus.
Häufig gestellte Fragen
Wie reinigt man weiße Lederschuhe?
Verwende beim Reinigen deiner weißen Lederschuhe auf keinen Fall starke Reinigungsmittel, sondern entscheide dich besser für Backpulver mit Essig oder Mizellenwasser. Mit einem Schmutzradierer lassen sich Flecken sanft von der Oberfläche deiner Schuhe entfernen.
Wann ist es Zeit für neue weiße Sneaker?
Wenn du jede Methode zur Aufhellung ausprobiert hast und deine Schuhe immer noch schmutzig aussehen und einen Grauschleier haben, ist es vielleicht Zeit für ein neues Paar. Generell ist es eine gute Idee, deine Laufschuhe nach 400 bis 800 km zurückgelegter Strecke zu ersetzen. Wenn du also bereits seit etwa sechs Monaten in deinen treuen Begleitern läufst, ist ein neues Paar vielleicht ohnehin die bessere Entscheidung.